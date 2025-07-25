24 Temmuz
Banik Ostrava-Legia Warszawa
2-2
24 Temmuz
FC Sheriff-FC Utrecht
1-3
24 Temmuz
Levski-Braga
0-0
24 Temmuz
FC Midtjylland-Hibernian
1-1
24 Temmuz
NK Celje-AEK Larnaca
1-1
24 Temmuz
Anderlecht-Haecken
1-0
24 Temmuz
Beşiktaş-Shakhtar
2-4
24 Temmuz
Lugano-CFR Cluj
0-0
24 Temmuz
Aktobe-Sparta Prag
2-1
24 Temmuz
Cherno More-Başakşehir
0-1

UEFA Avrupa Ligi'nde İkinci eleme turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçları tamamlandı; Beşiktaş sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olurken, rövanş karşılaşmaları 31 Temmuz'da oynanacak.

calendar 25 Temmuz 2025 00:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde İkinci eleme turu ilk maçları tamamlandı
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 UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında 8 maç yapıldı.

Beşiktaş, sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu.


Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Beşiktaş, rakibine elenmesi durumunda ise UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaların rövanşları, 31 Temmuz'da oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Banik Ostrava (Çekya) - Legia Varşova (Polonya): 2-2

Sheriff (Moldova) - Utrecht (Hollanda): 1-3

Levski Sofya (Bulgaristan) - Braga (Portekiz): 0-0

Midtjylland (Danimarka) - Hibernian (İskoçya): 1-1

Celje (Slovenya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Anderlecht (Belçika) - Hacken (İsveç): 1-0

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-4

Lugano (İsviçre) - Cluj (Romanya): 0-0

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