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Fenerbahçe'de flaş iddia: Jota Silva

Fenerbahçe, Nottingham Forest forması giyen Jota Silva için devreye girdiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz ekibiyle transfer koşullarını öğrenmek suretiyle gayrı resmi görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

calendar 24 Temmuz 2025 16:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de flaş iddia: Jota Silva
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İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ın kanat oyuncusu Jota Silva'yı transfer etmek için Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddia edildi.

Express Sport, Nottingham Forest ile Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncunun yaz transfer dönemine ilişkin koşullarını öğrenmek için gayrı resmi görüşmelerde bulunduğunu duyurdu.

Silva, geçen sezon Nottingham Forest formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıktı ve 4 gol katkısı yaptı.

Forest'ın geçen yaz 7 milyon euro karşılığında Vitoria de Guimaraes'ten transfer ettiği oyuncuyu, mevcut transfer döneminde kârlı bir şekilde satmaya sıcak baktığı belirtildi.

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