Beşiktaş-Shakhtar Donetsk Maçı Canlı İzle: HT Spor İzle | Beşiktaş-Shakhtar Donetsk Maçı Hangi Kanalda, Şifreli mi?

Tammy Abraham, David Jurasek Orkun Kökçü gibi ses getiren transferlere imza atan Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk'i konuk ediyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Kara Kartal, Ukrayna temsilcisine karşı hata yapmak istemiyor. Siyah-beyazlı takıma gönül veren taraftarlar ise ''Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı canlı izle'', ''BJK Avrupa Ligi maçı şifresiz izle'' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte, HT Spor ile Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı canlı yayın izle ekranı!

BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI HT SPOR'DA!



Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.



Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.



BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI CANLI İZLE EKRANI



Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçını HT Spor üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.



MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Gedson (Joao Mario), Abraham



Shakhtar: Riznyk, Konoplya, Bondar, Matviienko, Pedrinho, Marlon Gomes, Alisson Santana, Bondarenko, Sudakov, Kevin, Kaua Elias



YENİ TRANSFERLER SAHNE ALACAK



Beşiktaş'ta üç yeni transfer, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda Shakhtar Donetsk karşısında ilk resmi maçlarına çıkacak.



Siyah-beyazlı ekipte Benfica'dan kiralanan oyuncular David Jurasek ve Orkun Kökçü ile Roma'dan geçici transfer olan Tammy Abraham, taraftarın karşısında ilk heyecanını yaşayacak.



BEŞİKTAŞ'IN UEFA LİSTESİ



Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçlar öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroda dört oyuncu yer almadı.



Siyah-beyazlı ekipte Emrecan Uzunhan, Bahtiyar Zaynutdinov, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain UEFA listesinde kendine yer bulamadı.



Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:



"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham"

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü yani bu akşam saat 21.00'de başlayacak.