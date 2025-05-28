Haber Tarihi: 28 Mayıs 2025 14:41 - Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 14:41

Togg T10F ne zaman satışa çıkacak? İşte 2025 fiyat listesi

Türkiye'nin otomotiv devrimi Togg, yeni modeli Togg T10F ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Otomobil tutkunlarının ve elektrikli araç meraklılarının heyecanla beklediği Togg T10F'nin ne zaman satışa çıkacağı ve Togg T10F fiyat listesi hakkındaki son bilgiler, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından açıklandı. Peki, Togg T10F ne zaman satışa çıkacak?

Togg T10F ne zaman satışa çıkacak? İşte 2025 fiyat listesi
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T10F modelini yollarda görmek için vatandaşlar sabırsızlanıyor. Togg T10F çıkışı tarihi ve fiyatı merak ediliyor. Togg T10F, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg'un merakla beklenen yeni modeli olarak dikkat çekiyor. Peki, Togg T10F ne zaman satışa çıkacak?

TOGG T10F NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Togg T10F'nin otomotiv piyasasına sürülme zamanı hakkında net açıklamalarda bulundu. Tosyalı, "T10F'yi bu senenin ortalarından itibaren piyasaya vermeye başlayacağız" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Togg T10F'nin satışa çıkış tarihi için önemli bir ipucu verirken, özellikle ön talep toplama süreci de merak ediliyordu. Tosyalı, Togg T10F için ön talep sürecinin ne zaman başlayacağını da belirterek, "Büyük ihtimalle nisan-mayıs aylarından itibaren de fastback aracımızda ön talep toplamaya başlayacağız" dedi. Bu durum, Togg T10F için ön siparişlerin yakın zamanda başlayacağının müjdesini veriyor.

TOGG T10F FİYAT LİSTESİ

Sosyal medyada dolaşan bilgilere göre, Togg T10F'nin başlangıç fiyatının 1 milyon 640 bin TL olarak listelendiği konuşuluyor. Bu rakamın, seçilecek donanım ve ek özelliklere göre değişiklik gösterebileceği belirtiliyor. Togg T10F fiyat listesi henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, bu tür sızıntılar, potansiyel alıcılar için bir ön fikir sunuyor.

Togg T10F modelinde de, daha önceki Togg T10X modelinde olduğu gibi, avantajlı finansman seçeneklerinin sunulacağı bilgisi de otomobil severler için önemli bir detay. Bu, Togg T10F sahibi olmak isteyenler için ödeme kolaylıkları sağlanacağı anlamına geliyor.

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