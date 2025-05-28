Togg T10F ne zaman satışa çıkacak? İşte 2025 fiyat listesi

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Togg T10F'nin otomotiv piyasasına sürülme zamanı hakkında net açıklamalarda bulundu. Tosyalı, "T10F'yi bu senenin ortalarından itibaren piyasaya vermeye başlayacağız" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Togg T10F'nin satışa çıkış tarihi için önemli bir ipucu verirken, özellikle ön talep toplama süreci de merak ediliyordu. Tosyalı, Togg T10F için ön talep sürecinin ne zaman başlayacağını da belirterek, "Büyük ihtimalle nisan-mayıs aylarından itibaren de fastback aracımızda ön talep toplamaya başlayacağız" dedi. Bu durum, Togg T10F için ön siparişlerin yakın zamanda başlayacağının müjdesini veriyor.

Sosyal medyada dolaşan bilgilere göre, Togg T10F'nin başlangıç fiyatının 1 milyon 640 bin TL olarak listelendiği konuşuluyor. Bu rakamın, seçilecek donanım ve ek özelliklere göre değişiklik gösterebileceği belirtiliyor. Togg T10F fiyat listesi henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, bu tür sızıntılar, potansiyel alıcılar için bir ön fikir sunuyor.

Togg T10F modelinde de, daha önceki Togg T10X modelinde olduğu gibi, avantajlı finansman seçeneklerinin sunulacağı bilgisi de otomobil severler için önemli bir detay. Bu, Togg T10F sahibi olmak isteyenler için ödeme kolaylıkları sağlanacağı anlamına geliyor.