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Igor Tudor'un orta saha gündemi: Amrabat

Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor'un orta saha transfer listesinde Fenerbahçe forması giyen Sofyan Ambarat bulunuyor. Sarı-lacivertliler'in Amrabat için istediği 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli olası transferde engel yaratıyor.

calendar 24 Temmuz 2025 12:50 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2025 13:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Igor Tudor'un orta saha gündemi: Amrabat
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Orta sahasını güçlendirmek isteyen Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe'nin Faslı yıldızına gözünü dikti.

La Gazetta Dello Sports'un haberine göre; Hırvat teknik direktörün orta saha transfer listesinde Faslı oyuncu Sofyan Amrabat'ta bulunuyor. Fenerbahçe'nin, Faslı oyuncu için istediği 15 milyon Euro bonservis bedeli olası transferde engel yaratıyor.

Tecrübeli orta saha, sarı-lacivertlilerle toplam 39 maçta görev aldı ve 2 gol atıp 4 asist kaydetti.

Faslı yıldızın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı devam ediyor.
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