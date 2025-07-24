Haber Tarihi: 24 Temmuz 2025 10:52 - Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2025 10:52

AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 MEB AGS-ÖABT sonuç tarihi

Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) sonuçlarının açıklanacağı tarih, 13 Temmuz'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan sınavın ardından merak ediliyor. Öğretmen adayları bu yıl KPSS yerine ilk kez uygulanan AGS sınavına katılım sağlamasının ardından gözler artık ÖSYM tarafından yapılacak sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, 2025 AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 MEB AGS-ÖABT sonuç tarihi
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2025 AGS sonuçları, öğretmen olmak isteyen adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2025 yılında MEB tarafından ilk kez uygulamaya konulan Akademi Giriş Sınavı (AGS) bu yıl ilk kez yapıldı. KPSS yerine AGS sınavına katılım sağlayan adaylar artık sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2025 AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AGS sınavı 13 Temmuz'da AGS ve ÖABT olarak iki oturumda tamamlandı. Sonuçlar ise 13 Ağustos günü ÖSYM sonuç sayfasından açıklanacak.

AGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sonuçlar açıklandığı zaman T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
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