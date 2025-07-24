AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 MEB AGS-ÖABT sonuç tarihi

2025 AGS sonuçları, öğretmen olmak isteyen adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2025 yılında MEB tarafından ilk kez uygulamaya konulan Akademi Giriş Sınavı (AGS) bu yıl ilk kez yapıldı. KPSS yerine AGS sınavına katılım sağlayan adaylar artık sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2025 AGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AGS sınavı 13 Temmuz'da AGS ve ÖABT olarak iki oturumda tamamlandı. Sonuçlar ise 13 Ağustos günü ÖSYM sonuç sayfasından açıklanacak.

Adaylar, sonuçlar açıklandığı zaman T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.