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Gençlerbirliği, Pedro Pereira'yı transfer etti

Gençlerbirliği, daha önce Alanyaspor forması da giyen Portekizli sağ bek Pedro Pereira ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

calendar 24 Temmuz 2025 23:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği, Pedro Pereira'yı transfer etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak İtalya'nın Monza takımında forma giyen Portekizli sağ bek oyuncusu Pedro Pereira'yı transfer ettiğini duyurdu.

Başkent ekibinin açıklamasına göre Gençlerbirliği, Türkiye'de daha önce Corendon Alanyaspor forması giyen 27 yaşındaki sağ bek Pedro Pereira ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola Benfica altyapısında başlayan Pedro Pereira sırasıyla; Benfica, Sampdoria, Genoa, Bristol City, Crotone, Monza ve Türkiye'de Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da forma giydi.

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