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Arda Turan, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini aldı

Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı dördüncü kez sahaya çıkan Arda Turan, önceki üç mağlubiyetin ardından siyah-beyazlılara karşı ilk galibiyetini elde etti.

calendar 24 Temmuz 2025 23:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arda Turan, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini aldı
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Teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a 3 kez rakip olan Arda Turan, 4. kez karşılaştığı siyah-beyazlı rakibine karşı ilk kez sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Eyüpspor'da görev yaptığı dönemlerde Beşiktaş ile 2 lig, 1 kez de Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelen Arda Turan, 3 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.

Kupada siyah-beyazlılara 4-0 yenilen Arda Turan, ligde de 2-1 ve 3-1 kaybetti.



SHAKHTAR DONETSK YİNE YENİLMEDİ 

Daha önce eşleştiği Türk takımları karşısında mağlubiyet yüzü görmeyen Shakhtar Donetsk, bir kez daha sahadan galibiyetle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Sivasspor ile karşı karşıya gelen Ukrayna ekibi, bu maçla birlikte Türk takımlarıyla 9 kez karşılaşırken bu maçlardan 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ukrayna temsilcisi bu maçlarda kalesinde 2 gol görürken toplam 20 kez gol sevinci yaşadı.

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