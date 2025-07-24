Roma, Eljif Elmas'ı takipte!

Leipzig tarafından yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Eljif Elmas'a İtalya'dan yeni bir talip çıktı.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Roma, Eljif Elmas'ın durumunu yakından takip ediyor.



Gian Piero Gasperini'nin ekibi Roma'nın, son dönemde Eljif Elmas transferine ciddi şekilde yoğunlaştığı yazıldı.



Eljif Elmas, daha önce İtalya'da Napoli ve Torino formaları giymişti.



Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Makedon orta saha oyuncusunun bonservisinin bulunduğu Leipzig ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



