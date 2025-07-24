Yeni yargı paketi ne zaman çıkıyor? 2025

Yargı paketi çalışmaları hakkında son dakika gelişmeleri hükümlüler ve aileler tarafından takip ediliyor. Son olarak 10. yargı paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve cezasızlık algınısı ortadan kaldıracak pek çok madde de uygulamaya konmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, özellikle çocukların yargılanmasına yönelik bir yargı paketi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. İşte, yeni yargı paketi detayları...

Bakan Tunç katıldığı bir törende açıklamalarda bulunarak, Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili soruşturmada yaşları 18'den küçük 4 şüphelinin İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasının devam ettiğini bildirdi ve Minguzzi ailesinin ceza adaleti sistemine ilişkin birtakım önerilerinin olduğunu da dile getirdi.

Ceza adaleti sistemine dair düzenlemelerin olduğunu açıklayan Bakan Yılmaz Tunç, çocukların suçtan korunması amacıyla yasal düzenleme ihtiyacı doğduğunu belirtti. Tunç, konuya ilişkin çalışmaların devam ettiğine yer verdi. Önümüzdeki günlerde çocuk yargılamalarına dair yeni bir yargı paketinin milletvekillerinin değerlendirmesine sunulacağı açıklandı.

Yılmaz Tunç konuşmasında; "Bu önerilerle İstanbul Milletvekilimiz Tuğba Turgut Hanımefendi de yakından ilgilendi. Onlarla beraber de bir çalışmamız oldu. Burada özellikle çocuk yaşta, gerek suç mağduru olabilir, gerekse suça sürüklenen çocuk olabilir, bu noktada çocukların ceza adaleti sistemi bakımından hem caydırıcılık bakımından hem de suç mağduru çocukların özellikle suça maruz kaldıklarında, bu maruz bırakanların etkin bir soruşturmaya tabi tutulması bakımından soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasında yapılabileceklerle ilgili değerlendirmelerimiz oldu. Ceza Kanunumuza göre 12 yaşın altında ceza sorumluluğu yok. 12-15 yaş arası adli tıp raporuyla beraber sorumluluk oluyor ve cezada indirim söz konusu oluyor. 15-18 yaş arası yine rapor ve cezada belli bir indirim var. Bunların hepsi tabii ki yeniden değerlendirilebilecek konular." ifadelerine yer verdi.