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Alexander Isak, Newcastle'den ayrılmak istiyor!

Newcastle United forması giyen Alexander Isak, kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. İsveçli golcü için Liverpool, şartların oluşması durumunda harekete geçecek.

calendar 24 Temmuz 2025 15:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Alexander Isak, Newcastle'den ayrılmak istiyor!
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Yaz transfer döneminde ismi gündeme en çok gelen isimlerinden birisi olan Alexander Isak, kararını verdi.

Daily Mail'in haberine göre; Alexander Isak, bu yaz takımdan ayrılmayı düşündüğünü Newcastle United'a iletti.

İsveçli golcü, Newcastle'a yaz transferi için seçeneklerini değerlendirmek istediğini söyledi.

LIVERPOOL YAKIN TAKİPTE!

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hugo Ekitike transferini açıklamasına rağmen Isak'a olan ilgisini kaybetmeyen Liverpool, Newcastle'nin ayrılığa onay vermesi ve Luis Diaz'ın satılması durumunda İsveçli golcü için teklif yapacak.

Liverpool veya herhangi bir kulüpten 172 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi durumunda, transfer hareketlilik kazanabilir.

Newcastle formasıyla 109 resmi maça çıkan Isak, 62 gol ve 11 asist ile takımına katkı sağladı.


 


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