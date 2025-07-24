Filenin Sultanları, çeyrek finalde Japonya'yı geçemedi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) çeyrek finalinde Japonya ile karşı karşıya geldi.



Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan maçı Japonya 3-2 kazandı.



Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları turnuvaya veda etti. Japonya ise adını yarı finale yazdırdı.



GEÇEN SENE DE POLONYA'YA ELENDİK



Ay-yıldızlılar, geçen sene de çeyrek finalde Polonya'ya 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.



1. SET: 25-21

2. SET: 16-25

3. SET: 25-20

4. SET: 22-25

5. SET: 15-9



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