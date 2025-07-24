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Filenin Sultanları, çeyrek finalde Japonya'yı geçemedi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) çeyrek finalinde Japonya'ya 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

calendar 24 Temmuz 2025 19:42 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2025 19:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları, çeyrek finalde Japonya'yı geçemedi!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) çeyrek finalinde Japonya ile karşı karşıya geldi. 

Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan maçı Japonya 3-2 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları turnuvaya veda etti. Japonya ise adını yarı finale yazdırdı. 

GEÇEN SENE DE POLONYA'YA ELENDİK

Ay-yıldızlılar, geçen sene de çeyrek finalde Polonya'ya 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

1. SET: 25-21
2. SET: 16-25
3. SET: 25-20
4. SET: 22-25
5. SET: 15-9

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