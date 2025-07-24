Filenin Sultanları, çeyrek finalde Japonya'yı geçemedi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) çeyrek finalinde Japonya ile karşı karşıya geldi.
Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan maçı Japonya 3-2 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları turnuvaya veda etti. Japonya ise adını yarı finale yazdırdı.
GEÇEN SENE DE POLONYA'YA ELENDİK
Ay-yıldızlılar, geçen sene de çeyrek finalde Polonya'ya 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.
1. SET: 25-21
2. SET: 16-25
3. SET: 25-20
4. SET: 22-25
5. SET: 15-9
DETAYLAR BİRAZDAN...
Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan maçı Japonya 3-2 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları turnuvaya veda etti. Japonya ise adını yarı finale yazdırdı.
GEÇEN SENE DE POLONYA'YA ELENDİK
Ay-yıldızlılar, geçen sene de çeyrek finalde Polonya'ya 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.
1. SET: 25-21
2. SET: 16-25
3. SET: 25-20
4. SET: 22-25
5. SET: 15-9
DETAYLAR BİRAZDAN...