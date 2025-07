UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir, Bulgaristan'dan Cherno More deplasmanına konuk oldu. Başakşehir, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 52. dakikada Ömer Ali Şahiner attı.Bu sonucun ardından Başakşehir, gelecek hafta oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı cebine koydu. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 31 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More'ye konuk olan İstanbul Başakşehir, 2025-26 sezonunun ilk maçına çıktı.Teknik direktörü Çağdaş Atan, Huvepharma Arena'da oynanan müsabakada turuncu-lacivertli takımı 4-3-3 dizilişiyle sahaya sürdü.Kalede Muhammed Şengezer'i görevlendiren Atan, savunmanın sağında Onur Bulut, ortasında Leo Duarte ile Ousseynou Ba ve solunda Christopher Operi'yi görevlendirdi. Orta sahada Berat Özdemir, Miguel Crespo ve kaptan Ömer Ali Şahiner'e şans veren 45 yaşındaki teknik adam, sağ kanatta Yusuf Sarı, solda Ivan Brnic ve ileri uçta Nuno Da Costa'yı tercih etti.Başakşehir'in yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Onur Ergün, Olivier Kemen, Davie Selke, Eldor Shomurodov, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Yağız Dilek ve Festy Ebosele yer aldı.İstanbul Başakşehir'de yeni transferlerden Onur Bulut ve Nuno Da Costa, turuncu-lacivertli takımda ilk maçına çıktı.Teknik direktör Çağdaş Atan, Cherno More ile oynanan yeni sezonun ilk müsabakasında Onur ve Da Costa'yı ilk 11'de görevlendirdi.Turuncu-lacivertlilerin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyunculardan Shomurodov ile Selke ise yedekler arasında yer aldı.Başakşehir'de Jerome Opoku da sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.İstanbul Başakşehir'de 2025-26 sezonunun ilk golünü Ömer Ali Şahiner kaydetti.2021 Ocak'tan bu yana turuncu-lacivertli takımda forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, Cherno More maçının tek golüne imza atarak galibiyette başrol oynadı.Ömer Ali, Başakşehir formasıyla 3'ü Avrupa kupalarında olmak üzere toplam 7. kez fileleri havalandırdı.Başakşehir'de Senegalli oyuncu Ousseynou Ba, sakatlığı nedeniyle mücadeleye devam edemedi.49. dakikada Sidney ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan Ba, saha içinde yapılan tedavinin ardından oynamayı sürdürdü.Senegalli stoper, 62. dakikada topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlisi eşliğinde saha kenarına gelen Ousseynou Ba'nın yerine 65. dakikada Hamza Güreler oyuna girdi.Başakşehir'de yeni transfer Eldor Shomurodov, ilk maçına çıktı.Roma'dan transfer edilen 30 yaşındaki Özbek santrfor, 73. dakika Ivan Brnic'in yerine oyuna dahil oldu.4. dakikada gelişen İstanbul Başakşehir atağında Brnic'in sol çaprazdan ortasında, Da Costa'nın ceza sahası içinden kafa vuruşunda top auta çıktı.10. dakikada Cherno More savunmasının hatası sonucunda topun sahibi olan Brnic'in ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.12. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanatta Yusuf Sarı'nın pasında Ömer Ali Şahiner, son çizgiden meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Onur Bulut'un ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top kornere çıktı.34. dakikada gelişen organize atakta Onur Bulut'un sağdan pasında topla buluşan Crespo'nun ceza yayı içinden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Iliev kontrol etti.Başakşehir'in daha fazla pozisyona girdiği ve üstün oynadığı ilk yarıda iki takım da gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.89. dakikada Cherno More gole çok yaklaştı. Atanasov'un ceza sahası dışından çıkardığı şutta kaleci Muhammed Şengezer'in çeldiği top önce direğe çarparak altıpasın içinde kaldı. Muhammed, direkten dönen meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.Başakşehir, karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.HuvepharmaLuka Bilbija, Damir Lazic, Marko Peric (Bosna Hersek): Iliev, Donchev, Atanasov, Drobarov, Panov, Panayotov, Teles, Weslen (Dk. 79 Pedro), Zlatev (Dk. 62 Lazarov), Chandarov (Dk. 62 Tonev), Sidney (Dk. 83 Phellipe)Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ba (Dk. 65 Hamza Güreler), Operi, Berat Özdemir (Dk. 88 Onur Ergün), Crespo, Ömer Ali Şahiner (Dk. 66 Kemen), Yusuf Sarı, Brnic (Dk. 73 Shomurodov), Da Costa (Dk. 73 Deniz Türüç)Dk. 52 Ömer Ali Şahiner (Başakşehir)Dk. 45+4 Sidney, Dk. 82 Atanasov, Dk. 90+6 Donchev (Cherno More), Dk. 49 Ba (Başakşehir)