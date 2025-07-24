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Arda Turan'dan Türkiye'den transfer yanıtı!

Arda Turan, Süper Lig'den transfer etmek isteyeceği oyuncu sorusuna esprili bir yanıt vererek, "Bir isim verirsem maçın önüne geçer" dedi.

calendar 24 Temmuz 2025 23:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arda Turan'dan Türkiye'den transfer yanıtı!
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Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, Beşiktaş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Süper Lig'den bir oyuncu alma şansınız olsa bu hangi oyuncu olurdu?" sorusuna Arda Turan esprili bir yanıt verdi.

Turan, "Şu anda takımıma odaklandım. Süper Lig'de çok iyi oyuncular var. Bir isim verirsem, maçın önüne geçer. Oyuncularımın performansına haksızlık etmek istemiyorum. Ama çıkışta istersen sana söyleyebilirim, off the record olarak" ifadelerini kullandı.

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