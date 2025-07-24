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Bahtiyar Zaynutdinoy Rusya yolcusu!

Dinamo Moskova, Beşiktaş forması giyen Bahtiyar Zaynutdinov'un transferi için büyük oranda anlaşma sağladı.

calendar 24 Temmuz 2025 15:09 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2025 15:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Bahtiyar Zaynutdinoy Rusya yolcusu!
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Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Bahtiyar Zaynutdinov'un yeni adresi belli oluyor.

ANLAŞMA TAMAMLANMAK ÜZERE

Dinamo Moskova, Beşiktaş'tan Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferi için 2.5 milyon Euro + bonuslar karşılığında büyük oranda anlaşma sağladı.

CUMA GÜN SAĞLIK KONTROLLERİ

Sport Express'in haberine göre; Rus temsilcisi, Zaynutdinov'u cuma günü sağlık kontrollerinden geçirecek.

27 yaşındaki oyuncuya Spartak Moskova'dan daha cazip bir teklif gelmesine rağmen Dinamo Moskova'yı tercih etti.

Kazak oyuncu, 2023 yazında CSKA'dan 4.5 milyon Euro bedel ile Beşiktaş'a transfer olmuştu.

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