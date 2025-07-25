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Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası

Milli halterciler, İspanya'daki Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak toplam madalya sayısını 25'e yükseltti.

calendar 25 Temmuz 2025 00:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası
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Milli halterciler, İspanya'da devam eden Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde 2'si altın 6 madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre başkent Madrid'de devam eden şampiyonanda bugünkü müsabakalarda yıldız erkekler 60 kiloda podyuma çıkan milli sporcu Ramazan Efe Yılmaz silkme müsabakasında 141 kilo, toplamda da 252 kiloluk dereceleriyle Avrupa rekorlarını kırarak altın madalya ile Avrupa şampiyonu oldu.

Erkekler 15 yaş altı kategorisi 55 kiloda ise Muhammed Furkan Begği koparmada 87, toplamda ise 192 kilolalayla 2 bronz madalya aldı.



Kadınlar 15 yaş altı 44 kiloda yarışan milli sporcu İrem Su Sevim ise koparmada 54 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya, silkmede 67 kiloyla dördüncü sırada, toplamda ise 121 kilo ile bronz madalya elde etti.

Şampiyonada ikinci gün sonunda milli haltercilerin madalya sayısı 7 altın, 10 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 25 oldu.

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