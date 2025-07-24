WWE efsanesi Hulk Hogan 71 yaşında hayatını kaybetti

Dünya güreş tarihinin en ikonik isimlerinden biri olan Hulk Hogan, 71 yaşında yaşamını yitirdi.



Sabah saatlerinde Florida'nın Clearwater kentindeki evine kalp krizi ihbarıyla sağlık ekipleri sevk edildi.





Edinilen bilgilere göre, çok sayıda polis ve ambulans olay yerine intikal ederken, Hogan sedyeyle evinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen ünlü güreşçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.





EFSANEVİ BİR KARİYER



Gerçek adı Terry Bollea olan Hulk Hogan, profesyonel güreşi adeta bir aile eğlencesine dönüştüren isim olarak tarihe geçti.



Ringdeki karizmatik duruşu ve teatral tarzı sayesinde çocukların ve ailelerin sevgilisi haline gelen Hogan, WWE'nin dünya çapında ün kazanmasında büyük rol oynadı.

1996 yılında kariyerinde büyük bir dönüş yapan Hogan, "Hollywood Hulk Hogan" karakteriyle NWO (New World Order) grubunu kurarak kötü karaktere büründü. Bu değişim, hem kendi popülaritesini hem de güreşin küresel etkisini artırdı.





2005 yılında WWE Hall of Fame'e dahil edilen Hogan, 2015'te ırkçı ifadeler içeren gizli bir kaydın sızdırılması sonrası organizasyondan çıkarıldı. Gawker'a açtığı davayı kazandıktan sonra, 2020 yılında bu kez NWO üyesi olarak ikinci kez Hall of Fame'e alındı.



