Haber Tarihi: 23 Temmuz 2025 19:54 - Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 19:54

Fenerbahçe - Al Ittihad Maçı Canlı İzle: Nereden İzlenir?

Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe, Portekiz kampındaki üçüncü hazırlık maçında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad ile karşı karşıya geliyor. Maç 23 Temmuz Çarşamba günü, TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus platformundan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Al Ittihad Maçı Canlı İzle: Nereden İzlenir?
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FENERBAHÇE - AL ITTIHAD MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



FENERBAHÇE - AL ITTIHAD MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı bu kritik karşılaşma, futbolseverler için S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - AL ITTIHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Al Ittihad maçı 23 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'da oynanacak.

MAÇ BİLGİLERİ

Tarih: 23 Temmuz 2025 Çarşamba

Saat: 22.00 (TSİ)

Stat: Estadio Municipal De Braga, Portekiz

Yayın: S Sport Plus

FENERBAHÇE SON DURUM

Yeni sezon öncesi Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Portekiz kampında üçüncü hazırlık maçına çıkıyor. Takım, yeni transferleriyle birlikte uyum sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

AL ITTIHAD SON DURUM

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad ise Fenerbahçe karşısında yeni sezon öncesi gücünü test edecek.

FENERBAHÇE-AL ITTIHAD MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe'nin ve Al-Ittihad'ın muhtemel ilk 11'leri henüz belli olmadı. Takımların son antrenmanları ve teknik direktörlerin tercihleri doğrultusunda maç kadroları netleşecektir.
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