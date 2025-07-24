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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tezahüratı!

Beşiktaş'ta bazı taraftarlar, Shakhtar Donetsk maçında Sergen Yalçın tezahüratı yaptı. Bazı taraftarlar da bu tezahüratı ıslıkladı.

calendar 24 Temmuz 2025 22:45 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2025 22:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tezahüratı!
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UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarlardan Sergen Yalçın tezahüratı geldi.

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk karşısında maçın son anlarına 3-1 geride girmesinin ardından bazı taraftarlar, Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.

Beşiktaş tribünlerinde bazı taraftarlar ise bu tezahürata ıslıkla tepki gösterdi.

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