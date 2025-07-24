Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tezahüratı!

UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarlardan Sergen Yalçın tezahüratı geldi.
Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk karşısında maçın son anlarına 3-1 geride girmesinin ardından bazı taraftarlar, Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.
Beşiktaş tribünlerinde bazı taraftarlar ise bu tezahürata ıslıkla tepki gösterdi.
Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk karşısında maçın son anlarına 3-1 geride girmesinin ardından bazı taraftarlar, Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.
Beşiktaş tribünlerinde bazı taraftarlar ise bu tezahürata ıslıkla tepki gösterdi.