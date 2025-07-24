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Trabzonspor, Ümraniyespor'la karşılaşacak

Erzurum kampında dördüncü ve son hazırlık maçına çıkacak olan Trabzonspor, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de Ümraniyespor ile karşılaşacak ve ardından kampı tamamlayarak Trabzon'a dönecek.

calendar 24 Temmuz 2025 18:46
Haber: DHA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor, Ümraniyespor'la karşılaşacak
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Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor'un, burada oynayacağı son hazırlık maçının programı belli oldu. Bordo-mavililer, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Erzurum kampında bugüne kadar üç hazırlık maçı oynadı. İlk maçta Azerbaycan temsilcisi Nahçıvan'a 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, ikinci maçta İran ekibi Zob Ahan Esfahan karşısında sahadan 4-0 galip ayrıldı. Üçüncü ve son oynanan mücadelede ise bir diğer İran temsilcisi Persepolis ile golsüz berabere kaldı.

Erzurum'daki dördüncü ve son hazırlık maçında 26 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu karşılaşmanın ardından kamp çalışmalarını tamamlayarak hazırlıklarına Trabzon'da devam edecek.



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