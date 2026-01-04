04 Ocak
Leeds United-M. United
0-027'
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
22:00
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
18:30
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
21:00
04 Ocak
Alverca-Famalicao
23:30
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
2-1DA
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
1-0DA
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
18:00
04 Ocak
PSG-Paris FC
22:45
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
18:00
04 Ocak
Derby County-Wrexham
18:00
04 Ocak
Hull City-Watford
18:00
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
18:00
04 Ocak
Millwall-Swansea City
18:00
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
18:00
04 Ocak
Fas-Tanzanya
19:00
04 Ocak
Lorient-Metz
19:15
04 Ocak
Everton-Brentford
18:00
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
20:30
04 Ocak
Fulham-Liverpool
18:00
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
18:00
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
18:00
04 Ocak
M.City-Chelsea
20:30
04 Ocak
Sevilla-Levante
16:00
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
18:15
04 Ocak
Mallorca-Girona
20:30
04 Ocak
Le Havre-Angers
19:15
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
23:00
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
0-268'
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
17:00
04 Ocak
Verona-Torino
20:00
04 Ocak
Inter-Bologna
22:45
04 Ocak
Marsilya-Nantes
17:00
04 Ocak
Brest-Auxerre
19:15
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
0-0ERT

Trabzonspor, Süper Kupa'da final peşinde!

Süper Kupa yarı finalinde Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, adını finale yazdırmayı hedefliyor.

calendar 04 Ocak 2026 14:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Süper Kupa'da final peşinde!
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, adını finale yazdırmayı hedefliyor. 

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Gaziantep'te geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, bu kez aynı sahada Süper Kupa'da rövanşı almanın da mücadelesini verecek.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyonda Trabzonspor, 3 kez mutlu sona ulaştı.



Bordo-mavili takım, 7 Ağustos 2010'da Bursaspor'u 3-0, 27 Ocak 2021'de Rams Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek kupayı müzesine getirdi.

Trabzonspor, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7 kez elde etmişti.

TEKKE İLE BÜYÜK GALİBİYET YOK

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini almaya da çalışacak.

Bordo-mavililer, Tekke döneminde söz konusu rakipleri ile ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere oynadığı 6 maçı kazanamadı.

Trabzonspor, bu maçlarda 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

 TEKKE YÖNETİMİNDE GALATASARAY İLE 4. KARŞILAŞMA

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Galatasaray ile resmi maçlarda 4. kez karşı karşıya gelecek. 

Bugüne dek oynanan 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayarak galibiyet elde edemeyen Karadeniz ekibi, ligde rakibine sahasında 2-0 yenildi, deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise geçen sezon Trabzonspor, finalde rakibine 3-0 mağlup oldu.

TEKKE YÖNETİMİNDE BÜYÜK MAÇLAR

Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak ilk büyük sınavında başarılı olamadı.

Trabzonspor, daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, Tekke ile bu sezon ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederken, Galatasaray ile İstanbul'da golsüz, sahasında da Beşiktaş ile 3-3 berabere kalarak büyük maçlarda galibiyetle tanışamadı.

Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde büyük maçlarda 4 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
