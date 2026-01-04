Trabzonspor, Süper Kupa'da final peşinde!

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, adını finale yazdırmayı hedefliyor.



Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Gaziantep'te geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, bu kez aynı sahada Süper Kupa'da rövanşı almanın da mücadelesini verecek.



TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyonda Trabzonspor, 3 kez mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavili takım, 7 Ağustos 2010'da Bursaspor'u 3-0, 27 Ocak 2021'de Rams Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek kupayı müzesine getirdi.Trabzonspor, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7 kez elde etmişti.Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini almaya da çalışacak.Bordo-mavililer, Tekke döneminde söz konusu rakipleri ile ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere oynadığı 6 maçı kazanamadı.Trabzonspor, bu maçlarda 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Galatasaray ile resmi maçlarda 4. kez karşı karşıya gelecek.Bugüne dek oynanan 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayarak galibiyet elde edemeyen Karadeniz ekibi, ligde rakibine sahasında 2-0 yenildi, deplasmanda 0-0 berabere kaldı.Ziraat Türkiye Kupası'nda ise geçen sezon Trabzonspor, finalde rakibine 3-0 mağlup oldu.Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak ilk büyük sınavında başarılı olamadı.Trabzonspor, daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu.Bordo-mavililer, Tekke ile bu sezon ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederken, Galatasaray ile İstanbul'da golsüz, sahasında da Beşiktaş ile 3-3 berabere kalarak büyük maçlarda galibiyetle tanışamadı.Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde büyük maçlarda 4 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.