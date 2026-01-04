04 Ocak
Leeds United-M. United
0-028'
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
22:00
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
18:30
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
21:00
04 Ocak
Alverca-Famalicao
23:30
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
2-1DA
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
1-0DA
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
18:00
04 Ocak
PSG-Paris FC
22:45
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
18:00
04 Ocak
Derby County-Wrexham
18:00
04 Ocak
Hull City-Watford
18:00
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
18:00
04 Ocak
Millwall-Swansea City
18:00
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
18:00
04 Ocak
Fas-Tanzanya
19:00
04 Ocak
Lorient-Metz
19:15
04 Ocak
Everton-Brentford
18:00
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
20:30
04 Ocak
Fulham-Liverpool
18:00
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
18:00
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
18:00
04 Ocak
M.City-Chelsea
20:30
04 Ocak
Sevilla-Levante
16:00
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
18:15
04 Ocak
Mallorca-Girona
20:30
04 Ocak
Le Havre-Angers
19:15
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
23:00
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
0-269'
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
17:00
04 Ocak
Verona-Torino
20:00
04 Ocak
Inter-Bologna
22:45
04 Ocak
Marsilya-Nantes
17:00
04 Ocak
Brest-Auxerre
19:15
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
0-0ERT

Galatasaray'da Trabzonspor öncesi 6 eksik!

Galatasaray, Süper Kupa yarı final maçında Gaziantep'te Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

calendar 04 Ocak 2026 14:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Trabzonspor öncesi 6 eksik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te Trabzonspor ile karşılaşacak. 

Gaziantep Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanması durumunda Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.



YENİ FORMATTAKİ İLK MAÇINA ÇIKACAK

Sarı-kırmızılı ekip, Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk maçını Trabzonspor ile yapacak.

Yeni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanacak. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi eşleşecek.

Galatasaray, geçen sezon hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı için organizasyonun yarı finalinde son kupa finalisti Trabzonspor ile eşleşti. Bu durumda Süper Lig'de geçen sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe ile üçüncü olan Samsunspor, yarı finalde birbirlerine rakip oldu.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Sakatlığı bulunan Wilfried Singo, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, karşılaşmada görev alamayacak.

Ülkesi Gabon ile Afrika Uluslar Kupası'na yeni veda eden Mario Lemina ile takımdan ayrılması gündemde olan Berkan Kutlu'nun da Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

EREN ELMALI DÖNÜYOR

Galatasaray'da bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, formasına kavuşuyor. 

Eren, 13 Kasım 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı.

Cezası biten milli futbolcunun, eski takımı Trabzonspor karşısında kadroda yer alması bekleniyor.

GALATASARAY, 8. SÜPER KUPA ZAFERİNİN PEŞİNDE 

Galatasaray, tarihinde 8. kez Turkcell Süper Kupa'yı kazanmayı hedefliyor. 

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılı ekip, 7 kez bu mutluluğu yaşadı. Galatasaray, Süper Kupa'yı 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında müzesine götürdü.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI 

Galatasaray, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da en başarılı ekip oldu.

Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 defa kazanan Galatasaray, bu organizasyonun en başarılı takımı olarak dikkati çekti.

Sarı-kırmızılılar, bu organizasyonda 1965-1966, 1968-1969, 1971-1972, 1981-1982, 1986-1987, 1987-1988, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996 ve 1996-1997 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

OKAN BURUK, 2. KEZ SÜPER KUPA'YI KAZANMAK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının başında 2. kez Turkcell Süper Kupa zaferini yaşamak istiyor.

Sarı-kırmızılı ekibin başında 4. sezonunu geçiren Okan Buruk, ilk kez 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da Fenerbahçe'ye karşı hükmen 3-0 kazanılan maçla Süper Kupa'yı kazanmıştı.

