04 Ocak
Leeds United-M. United
0-030'
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
22:00
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
18:30
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
21:00
04 Ocak
Alverca-Famalicao
23:30
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
2-1DA
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
1-0DA
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
18:00
04 Ocak
PSG-Paris FC
22:45
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
18:00
04 Ocak
Derby County-Wrexham
18:00
04 Ocak
Hull City-Watford
18:00
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
18:00
04 Ocak
Millwall-Swansea City
18:00
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
18:00
04 Ocak
Fas-Tanzanya
19:00
04 Ocak
Lorient-Metz
19:15
04 Ocak
Everton-Brentford
18:00
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
20:30
04 Ocak
Fulham-Liverpool
18:00
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
18:00
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
18:00
04 Ocak
M.City-Chelsea
20:30
04 Ocak
Sevilla-Levante
16:00
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
18:15
04 Ocak
Mallorca-Girona
20:30
04 Ocak
Le Havre-Angers
19:15
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
23:00
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
0-270'
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
17:00
04 Ocak
Verona-Torino
20:00
04 Ocak
Inter-Bologna
22:45
04 Ocak
Marsilya-Nantes
17:00
04 Ocak
Brest-Auxerre
19:15
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
0-0ERT

Kenan Yıldız iyi niyetle yaptı, ortalık karıştı! Jet yanıt geldi

İtalya Serie A'da Juventus'un Lecce ile berabere kaldığı maçta Kenan Yıldız, ikinci yarıda kazanılan penaltı atışını Jonathan David'e bıraktı. David, penaltıyı değerlendiremezken maçın ardından Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalleti'den açıklama geldi.

calendar 04 Ocak 2026 15:08 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 15:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kenan Yıldız iyi niyetle yaptı, ortalık karıştı! Jet yanıt geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Serie A'nın 18. haftasında Juventus, konuk ettiği Lecce ile 1-1 berabere kaldı. Lecce'nin golünü Lameck Banda kaydederken Juventus'un golü Weston McKennie'den geldi.

Juventus'ta Jonathan David, ikinci yarıda penaltıda kaleci Wladimiro Falcone'yi geçemedi. Penaltı öncesinde Juventus'ta Kenan Yıldız ve kaptan Manuel Locatelli, topu David'e bıraktı. 

David'in kaçırdığı penaltı gündem olurken maç sonunda Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



"PENALTIYI SİZ ATMALIYDINIZ"

Maç sonundaki basın toplantısında bir gazetecinin penaltıyla ilgili sorusuna Spalletti şöyle yanıt verdi, "Penaltıyı siz atmalıydınız. David çok iyi penaltı atan bir oyuncu. Topu kalenin ortasına göndermek istedi ama olmadı. Locatelli ve Kenan da aynı derecede iyi penaltıcılar. Ya başka biri kaçırsaydı? Bir dahaki sefere ben de müdahale ederim çünkü arada sırada karar vermeyi severim. Ama o an verdikleri kararı değiştirmek zor." dedi.



"HER ZAMAN ONUN YANINDAYIM"

Spalletti ayrıca, "Onları duygusallıkla suçlayamazsınız. Gol atmasına izin vermek bir taviz miydi? Hayır, öyle değil. Gol atması gerekiyordu, sonra atamadı ve ortalık karıştı. David'in penaltıyı atmaya karar vermesi onun kişiliğini gösteriyor. Onu penaltıyı atmaya zorlayan kim olursa olsun, onun yanındayım." açıklamasında bulundu.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.