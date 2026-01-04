Kenan Yıldız iyi niyetle yaptı, ortalık karıştı! Jet yanıt geldi

Serie A'nın 18. haftasında Juventus, konuk ettiği Lecce ile 1-1 berabere kaldı. Lecce'nin golünü Lameck Banda kaydederken Juventus'un golü Weston McKennie'den geldi.



Juventus'ta Jonathan David, ikinci yarıda penaltıda kaleci Wladimiro Falcone'yi geçemedi. Penaltı öncesinde Juventus'ta Kenan Yıldız ve kaptan Manuel Locatelli, topu David'e bıraktı.



David'in kaçırdığı penaltı gündem olurken maç sonunda Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

🗣️Jonathan David'in kaçırdığı penaltı hakkında Luciano Spalletti:



"Penaltıyı Kenan mı kullanmalıydı? Hayır, siz gazeteciler kullanmalıydınız. Bakın, David penaltıları çok iyi kullanan bir oyuncu ve tercih doğruydu ama topu yeterince yükseğe vuramadı." pic.twitter.com/9IK2q2z9R2



Maç sonundaki basın toplantısında bir gazetecinin penaltıyla ilgili sorusuna Spalletti şöyle yanıt verdi,