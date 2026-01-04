Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından daha önce Isparta'da düzenleneceği duyurulan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Kayseri'ye alındı.
Federasyonun açıklamasına göre organizasyon, 17-18 Ocak tarihlerinde Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Büyükler kategorisinin yanı sıra 14, 16, 18 ve 20 yaş altı gruplarında düzenlenecek şampiyonanın başvuruları, 8 Ocak Perşembe günü sona erecek.
Başvurular, sadece Dağcılık Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılabilecek.
