04 Ocak
Leeds United-M. United
0-027'
04 Ocak
Sheffield United-Oxford United
0-0ERT
04 Ocak
Güney Afrika-Kamerun
22:00
04 Ocak
Rio Ave-Casa Pia AC
18:30
04 Ocak
Santa Clara-FC Porto
21:00
04 Ocak
Alverca-Famalicao
23:30
04 Ocak
Birmingham City-Coventry City
2-1DA
04 Ocak
QPR-Sheffield Wednesday
1-0DA
04 Ocak
Blackburn Rovers-Charlton Athletic
18:00
04 Ocak
PSG-Paris FC
22:45
04 Ocak
Bristol City-Preston North End
18:00
04 Ocak
Derby County-Wrexham
18:00
04 Ocak
Hull City-Watford
18:00
04 Ocak
Middlesbrough-Southampton
18:00
04 Ocak
Millwall-Swansea City
18:00
04 Ocak
Norwich City-Stoke City
18:00
04 Ocak
Fas-Tanzanya
19:00
04 Ocak
Lorient-Metz
19:15
04 Ocak
Everton-Brentford
18:00
04 Ocak
Alaves-Real Oviedo
20:30
04 Ocak
Fulham-Liverpool
18:00
04 Ocak
Newcastle-C.Palace
18:00
04 Ocak
Tottenham-Sunderland
18:00
04 Ocak
M.City-Chelsea
20:30
04 Ocak
Sevilla-Levante
16:00
04 Ocak
Real Madrid-Real Betis
18:15
04 Ocak
Mallorca-Girona
20:30
04 Ocak
Le Havre-Angers
19:15
04 Ocak
Real Sociedad-Atletico Madrid
23:00
04 Ocak
Lazio-SSC Napoli
0-268'
04 Ocak
Fiorentina-Cremonese
17:00
04 Ocak
Verona-Torino
20:00
04 Ocak
Inter-Bologna
22:45
04 Ocak
Marsilya-Nantes
17:00
04 Ocak
Brest-Auxerre
19:15
04 Ocak
Portsmouth-Ipswich Town
0-0ERT

İstanbulspor, 100. yılını kutluyor

Türk sporunun köklü kulüplerinden İstanbulspor, 100. yaşına girdi.

calendar 04 Ocak 2026 14:42
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
İstanbulspor, 100. yılını kutluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türk sporunun köklü kulüplerinden İstanbulspor, 100. yaşına girdi.

Sarı-siyahlı kulüp, köklü bir eğitim kurumu olan İstanbul Erkek Lisesi'nin öğrencileri ve öğretmenleri tarafından 4 Ocak 1926'da kuruldu. Renklerindeki siyah, I. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitlerin yasını, sarı ise savaş gazisi öğrenciler anısına, o dönemde hastane olarak kullanılan okul binasının duvar rengi olduğu için tercih edildi.

Kuruluşunun hemen ardından kısa sürede İstanbul 1. Ligi'ne yükselen İstanbulspor, önemli başarılar elde etti. Yıllar içinde farklı liglerde mücadele eden kulüp, 1990 yılında profesyonel futbol şubesini "İstanbulspor AŞ" adıyla ayırdı. Futbol ön plana çıkarken, diğer branşlar da İstanbulspor Kulübünde sürdürüldü.


Futbolda 1995'te Uzan Grubu'na geçen İstanbulspor, İstanbul'un 4. büyüğü olma ve bir Avrupa kupası alma hedefiyle yıldız futbolcu transferleri gerçekleştirdi. Bu süreç kısa sürerken bütçesiyle ve oyuncu kadrosuyla her sezon daha küçülen kulüp 2004 yılında Uzan Grubu şirketlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) el koymasıyla devlet yönetimine geçti. TMSF'nin Uzan Grubu'nun borçlarını tahsil etmek amacıyla kadroda kalan birkaç değerli oyuncuyu da satmasıyla kulüp, daha zayıfladı ve Süper Lig'den düştü.

Futbol branşı kapanma noktasına gelen İstanbulspor, İstanbul Erkek Lisesi mezunları ve eski İstanbulsporlu iş adamları tarafından yeniden ayağa kaldırıldı. 2021-2022 sezonu sonunda tekrar Süper Lig'e yükselen sarı-siyahlılar 2 sezon sonra 2024'te 1. Lig'e düştü.

 - Sarıalioğlu: "100 yıllık yolculuk, bir başarı hikayesidir"

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, kulübün 100. kuruluş yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Sarıalioğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunun köklü çınarlarından biri olan İstanbulspor Kulübü, 2026 yılı itibarıyla kuruluşunun 100. yılını büyük bir gurur ve onurla karşılamaktadır. 1926 yılında İstanbul'un spor kültürüne değer katmak amacıyla yola çıkan kulübümüz, bir asırlık tarihinde yalnızca sportif başarılarıyla değil yetiştirdiği sporcular, benimsediği ahlaki değerler ve Türk futboluna kazandırdığı başarılar ile de örnek bir duruş sergilemiştir. Sarı-siyah renkler altında geçen bu 100 yıllık yolculuk, emek, fedakarlık, sadakat, liyakat ve inançla yazılmış bir başarı hikayesidir. İstanbulspor Kulübü olarak geçmişimizden aldığımız güç ve değerler mirası ile geleceğe daha emin adımlarla ilerlemeyi, altyapıya verdiğimiz önem, kurumsal yapımız ve sürdürülebilir futbol anlayışımız doğrultusunda Türk sporuna katkı sağlamayı kararlılık ve azimle sürdürüyoruz. Bu anlamlı süreçte kulübümüze gönül vermiş tüm sporcularımıza, teknik adamlarımıza, yöneticilerimize, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve en önemlisi büyük İstanbulspor taraftarına şükranlarımızı sunarız. Birlikte yaşadığımız bu gurur, yalnızca geçmişin değil aynı zamanda geleceğin de teminatıdır. İyi ki varız, iyi ki varsınız ve hep var olmaya, aynı ülküde değerler yaratmaya devam edeceğiz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
