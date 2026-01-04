İstanbulspor, 100. yılını kutluyor

Türk sporunun köklü kulüplerinden İstanbulspor, 100. yaşına girdi.Sarı-siyahlı kulüp, köklü bir eğitim kurumu olan İstanbul Erkek Lisesi'nin öğrencileri ve öğretmenleri tarafından 4 Ocak 1926'da kuruldu. Renklerindeki siyah, I. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden şehitlerin yasını, sarı ise savaş gazisi öğrenciler anısına, o dönemde hastane olarak kullanılan okul binasının duvar rengi olduğu için tercih edildi.Kuruluşunun hemen ardından kısa sürede İstanbul 1. Ligi'ne yükselen İstanbulspor, önemli başarılar elde etti. Yıllar içinde farklı liglerde mücadele eden kulüp, 1990 yılında profesyonel futbol şubesini "İstanbulspor AŞ" adıyla ayırdı. Futbol ön plana çıkarken, diğer branşlar da İstanbulspor Kulübünde sürdürüldü.Futbolda 1995'te Uzan Grubu'na geçen İstanbulspor, İstanbul'un 4. büyüğü olma ve bir Avrupa kupası alma hedefiyle yıldız futbolcu transferleri gerçekleştirdi. Bu süreç kısa sürerken bütçesiyle ve oyuncu kadrosuyla her sezon daha küçülen kulüp 2004 yılında Uzan Grubu şirketlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) el koymasıyla devlet yönetimine geçti. TMSF'nin Uzan Grubu'nun borçlarını tahsil etmek amacıyla kadroda kalan birkaç değerli oyuncuyu da satmasıyla kulüp, daha zayıfladı ve Süper Lig'den düştü.Futbol branşı kapanma noktasına gelen İstanbulspor, İstanbul Erkek Lisesi mezunları ve eski İstanbulsporlu iş adamları tarafından yeniden ayağa kaldırıldı. 2021-2022 sezonu sonunda tekrar Süper Lig'e yükselen sarı-siyahlılar 2 sezon sonra 2024'te 1. Lig'e düştü.İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, kulübün 100. kuruluş yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.Sarıalioğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı: