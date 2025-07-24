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Ole Gunnar Solskjaer: "Shakhtar, bunu yapacak!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar Donetsk maçı öncesi konuştu.

calendar 24 Temmuz 2025 20:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ole Gunnar Solskjaer: 'Shakhtar, bunu yapacak!'
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar Donetsk maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Norveçli teknik adam, "Rakibimiz iyi bir takım. Shakhtar, hızlı bir takım. Bugün derinde savunma yapıp, kontra oynayacaklarını düşünüyorum. Konsantrasyonumuz çok iyi. Uzun bir ara oldu. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Hazırız. Oyuncularımın hazır olduğunu ve iyi maç çıkartacaklarını biliyorum." dedi.

Solskjaer, "Bizim hayalimiz bu, bunu (final) istiyoruz. Uzun bir macera. Bu maceranın ilk adımı bugün. Bugün isteğimizi göstermek istiyoruz. Taraftarımıza bir şeyler göstermek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

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