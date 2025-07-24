Tammy Abraham'dan Shakhtar Donetsk'e tepki!

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Tammy Abraham, Shakhtar Donetsk maçının ardından konuştu.
İngiliz golcü, açıklamasında Shakhtar Donetsk'e tepki gösterdi.
Abraham'ın sözleri şu şekilde:
"Zor bir maç oynadık. Shakhtar, iyi bir takım. Bizden daha önce oynadılar, bizden daha zindeler. Bizim için iyi bir meydan okuma oldu. Maçtan sonra tur bitmiş gibi sevindiler. Ben futbolda fazla tecrübe ettim. Kutlamalarını hatırlayacağız ve önümüzdeki hafta ne olacağını göreceğiz."
İngiliz golcü, açıklamasında Shakhtar Donetsk'e tepki gösterdi.
Abraham'ın sözleri şu şekilde:
"Zor bir maç oynadık. Shakhtar, iyi bir takım. Bizden daha önce oynadılar, bizden daha zindeler. Bizim için iyi bir meydan okuma oldu. Maçtan sonra tur bitmiş gibi sevindiler. Ben futbolda fazla tecrübe ettim. Kutlamalarını hatırlayacağız ve önümüzdeki hafta ne olacağını göreceğiz."