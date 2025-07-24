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Tammy Abraham'dan Shakhtar Donetsk'e tepki!

Beşiktaş forması giyen Tammy Abraham, Shakhtar Donetsk maçının ardından Ukrayna ekibine tepki gösterdi.

calendar 24 Temmuz 2025 23:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tammy Abraham'dan Shakhtar Donetsk'e tepki!
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Beşiktaş'ın yeni golcüsü Tammy Abraham, Shakhtar Donetsk maçının ardından konuştu.

İngiliz golcü, açıklamasında Shakhtar Donetsk'e tepki gösterdi.

Abraham'ın sözleri şu şekilde:

"Zor bir maç oynadık. Shakhtar, iyi bir takım. Bizden daha önce oynadılar, bizden daha zindeler. Bizim için iyi bir meydan okuma oldu. Maçtan sonra tur bitmiş gibi sevindiler. Ben futbolda fazla tecrübe ettim. Kutlamalarını hatırlayacağız ve önümüzdeki hafta ne olacağını göreceğiz."

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