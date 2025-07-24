Nicolo Zaniolo'ya Avrupa'dan talipler var!

BİRÇOK TALİP VAR



Tuttomercatoweb'in haberine göre, Zaniolo'ya birçok kulüpten ilgi var. Villarreal, Oviedo, Sunderland ve PSV'nin yanı sıra İtalya'dan da Galatasaray'a ve oyuncunun menajerlerine ciddi teklifler ulaştı.





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