Haber Tarihi: 24 Temmuz 2025 17:18 - Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2025 17:18

Sıcaklar ne zaman bitecek, havalar ne zaman soğuyacak?

Temmuz ayının ortalarından itibaren Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası, birçok bölgede yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Afrika üzerinden gelen sıcak hava kütlelerinin etkisiyle birlikte termometreler birçok ilde 45 derecenin üzerine çıktı. Afrika ve Basra sıcakları Türkiye'ye gelirken vatandaşlar sıcaklar ne zaman bitecek, havalar ne zaman soğuyacak sorgulamaya başladı.

Sıcaklar ne zaman bitecek, havalar ne zaman soğuyacak?
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Güneydoğu Anadolu, İç Ege ve Marmara'nın bazı ilçelerinde sıcaklık rekorları kırıldı. İstanbul'da bile bazı bölgelerde 40 derecelik değerler ölçülürken, Şanlıurfa'da sıcaklık 52 dereceye ulaştı ve Türkiye tarihinde nadir görülen seviyelere çıktı. Sıcaklar ne zaman bitecek, havalar ne zaman soğuyacak?

SICAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası, Temmuz ayının son haftasına girilirken zirve noktasına ulaşmak üzere. Kuzey Afrika üzerinden gelen kavurucu hava akımı Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde termometreleri 45 derecenin üzerine taşıdı.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'e göre sıcak hava dalgası 25-26 Temmuz tarihlerinde en yüksek seviyeye ulaşacak. İstanbul'un bazı ilçelerinde 40 dereceye ulaşan sıcaklıklar ölçülürken, Şanlıurfa'da 52 derece ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

Samsun'da da önümüzdeki günlerde 42 derece ile son 87 yılın en sıcak gününün yaşanabileceği belirtiliyor. Yüksek sıcaklıkların ardından 28 Temmuz'dan itibaren bir miktar düşüş yaşanması öngörülüyor.

HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK?

Uzmanlar Temmuz ayının son günlerinde bazı bölgelerde sıcaklıkların birkaç derece azalabileceğini belirtiyor. Marmara Bölgesi'nde 28 Temmuz itibarıyla gündüz sıcaklıklarının 32-35 derece bandına gerilemesi bekleniyor.

Geceleri hissedilen sıcaklığın 20 derecenin altına düşmemesi "tropik gece" olarak adlandırılan ve vücudun dinlenmesini zorlaştıran koşulların devam edeceği ifade edildi.

Ağustos ayının ilk haftasında sıcaklıkların yeniden artış gösterebileceği ihtimali göz önünde bulundurularak, vatandaşların dikkatli olmaları isteniyor.

METEOROLOJİ UYARI VERDİ!

Meteoroloji uzmanları, yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde ciddi etkiler doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Kalp, tansiyon ve diyabet hastalarının mümkün olduğunca kapalı ve serin ortamlarda kalmaları gerektiği belirtiliyor.

Öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve doğrudan güneş ışınlarından korunulması gerektiği vurgulanıyor. Türkiye genelinde 50'den fazla ilde sıcaklıkların 35 derecenin üzerinde ölçüldüğü, bazı bölgelerde ise 46-47 derecelere ulaşıldığı bildirildi.

Gaziantep, Hatay, Manisa, Aydın ve İzmir'in iç bölgelerinde hava sıcaklığının 45 dereceyi aşabileceği tahmin ediliyor.
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