Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçını şifresiz ve canlı izlemek için HT Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, HT Spor'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Gedson Fernandes, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.Shakhtar Donetsk: Riznyk, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedrinho, Gomes, Santana, Bondarenko, Sudakov, Kevin, Kaua Elias.UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için HT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı 24 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında 24 Temmuz Perşembe günü sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilkmaçında 24 Temmuz Perşembe günü sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.