Haber Tarihi: 24 Temmuz 2025 18:55 - Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2025 18:55

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam saat 21.00'de Shakhtar Donetsk'i Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma öncesi takımların maç kadroları ve muhtemel ilk 11'leri de netleşti.

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
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Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçını şifresiz ve canlı izlemek için HT Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, HT Spor'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Gedson Fernandes, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedrinho, Gomes, Santana, Bondarenko, Sudakov, Kevin, Kaua Elias.

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



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BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için HT Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı 24 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ SON DURUM

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında 24 Temmuz Perşembe günü sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

SHAKHTAR DONETSK SON DURUM

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilkmaçında 24 Temmuz Perşembe günü sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

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