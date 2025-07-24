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Galatasaray'dan ayrılan Göksenin Köksal, Bursaspor Yörsan'da

Bursaspor Yörsan, Galatasaray'dan ayrılan Göksenin Köksal ile bir yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

calendar 24 Temmuz 2025 20:32
Haber: Sporx.com
Galatasaray'dan ayrılan Göksenin Köksal, Bursaspor Yörsan'da
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Galatasaray'dan ayrılan Göksenin Köksal'ın yeni adresi belli oldu. 
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Yörsan, milli basketbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

"Hoş Geldin Göksenin Köksal!

Milli basketbolcu Göksenin Köksal ile 2025-2026 sezonu için anlaşma sağladık.

Yeşil-Beyaz formamız altında nice başarılara!"

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