Galatasaray'dan ayrılan Göksenin Köksal, Bursaspor Yörsan'da

Galatasaray'dan ayrılan Göksenin Köksal'ın yeni adresi belli oldu.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Yörsan, milli basketbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
"Hoş Geldin Göksenin Köksal!
Milli basketbolcu Göksenin Köksal ile 2025-2026 sezonu için anlaşma sağladık.
Yeşil-Beyaz formamız altında nice başarılara!"
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Yörsan, milli basketbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
"Hoş Geldin Göksenin Köksal!
Milli basketbolcu Göksenin Köksal ile 2025-2026 sezonu için anlaşma sağladık.
Yeşil-Beyaz formamız altında nice başarılara!"