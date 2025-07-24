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Dünya 19 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nda mağlup olduk

19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A grubu ilk maçında ev sahibi Özbekistan'a 3-0 mağlup oldu.

calendar 24 Temmuz 2025 17:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya 19 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'nda mağlup olduk
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19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A grubu ilk maçında ev sahibi Özbekistan'a 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Taşkent'teki maçta milliler, 25-22, 25-19 ve 25-17'lik setlerle rakibine 3-0 yenildi.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında 25 Temmuz saat 12.00'de Arjantin ile karşılaşacak.

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