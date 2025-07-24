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Fenerbahçe'den Ederson sürprizi!

Fenerbahçe, Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson için devreye girdi.

calendar 24 Temmuz 2025 11:19 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2025 11:55
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Ederson sürprizi!
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Galatasaray taraftarının ayaklanması sonrasında Hakan Çalhanoğlu transferden vazgeçmişti. Fenerbahçe, Hakan transferinin rövanşını almak istiyor.

Sözcü'nün haberine göre; Sarı-lacivertliler de Hakan'ın ardından Ederson hamlesiyle karşılık vermeye hazırlanıyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ın anlaştığı 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci için devreye girdi.

CR7'YE "HAYIR" DEDİ

Manchester City, 10 milyon Euro'yu ödeyecek takıma Brezilyalı eldiveni satacak. Ederson'un hangi takıma gideceğine ise kendisi karar verecek. Sambacı, Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr'dan gelen haftalık 900 bin Sterlin'lik teklifi kabul etmedi.



BİR TAŞLA İKİ KUŞ

Mourinho'nun Archie Brown'ı Milan'ın elinden alacak kadar ikna kabiliyeti çok yüksek. Portekizli, bu kez de Ederson için devreye girip, sambacı ile yaptığı internetten yüz yüze görüşmede "Fenerbahçe'ye gel" dedi. Mourinho, Ederson'u transfer ederse iyi bir kaleci kazanmış olacak.

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