24 Temmuz
Banik Ostrava-Legia Warszawa
2-2
24 Temmuz
FC Sheriff-FC Utrecht
1-3
24 Temmuz
Levski-Braga
0-0
24 Temmuz
FC Midtjylland-Hibernian
1-1
24 Temmuz
NK Celje-AEK Larnaca
1-1
24 Temmuz
Anderlecht-Haecken
1-0
24 Temmuz
Beşiktaş-Shakhtar
2-4
24 Temmuz
Lugano-CFR Cluj
0-0
24 Temmuz
Aktobe-Sparta Prag
2-1
24 Temmuz
Cherno More-Başakşehir
0-1

UEFA Konferans Ligi İkinci eleme turu ilk ayağı, 43 maçla sona erdi

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçları tamamlandı; temsilcimiz Başakşehir deplasmanda Cherno More'yi 1-0 yenerken, 43 karşılaşmanın oynandığı turda rövanş mücadeleleri 29 ve 31 Temmuz'da yapılacak.

calendar 25 Temmuz 2025 00:55
Haber: AA, Fotoğraf: ibfk.com.tr
UEFA Konferans Ligi İkinci eleme turu ilk ayağı, 43 maçla sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında 43 karşılaşma oynandı.

İstanbul Başakşehir, deplasmanda Cherno More'yi 1-0 mağlup etti.


Cherno More'yi elemesi halinde İstanbul Başakşehir'in 3. eleme turundaki rakibinin belirleneceği eşleşmede Viking, Koper'i 7-0 yendi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenmesi durumunda UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmede ise St. Patrick's, Kalju'yu 1-0'lık skorla geçti.

Müsabakaların rövanşları, 29 ve 31 Temmuz'da oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Atletic Escaldes (Andorra) - Dinamo City (Arnavutluk): 1-2

Astana (Kazakistan) - Zimbru (Moldova): 1-1

Paide (Estonya) - AIK (İsveç): 0-2

Zalgiris (Litvanya) - Linfield (Kuzey İrlanda): 0-0

Rosenborg (Norveç) - Banga (Litvanya): 5-0

Pyunik (Ermenistan) - Györi (Macaristan): 2-1

Ararat (Ermenistan) - Universitatea Cluj (Romanya): 0-0

Kauno Zalgiris (Litvanya) - Valur (İzlanda): 1-1

Hibernians (Malta) - Spartak Trnava (Slovakya): 1-2

Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Puskas (Macaristan): 3-2

St Joseph's (Cebelitarık) - Shamrock Rovers (İrlanda): 0-4

Ilves (Finlandiya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 4-3

Arda (Bulgaristan) - HJK (Finlandiya): 0-0

Aktobe (Kazakistan) - Sparta Prag (Çekya): 2-1

Araz Nahçıvan (Azerbaycan) - Aris (Yunanistan): 2-1

Viking (Norveç) - Koper (Slovenya): 7-0

Riga (Letonya) - Dila (Gürcistan): 2-1

Petrocub (Moldova) - Sabah (Azerbaycan): 0-2

Hammarby (İsveç) - Charleroi (Belçika): 0-0

Novi Pazar (Sırbistan) - Jagiellonia (Polonya): 1-2

Polissya (Ukrayna) - Santa Coloma (Andorra): 1-2

Oleksandriya (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan): 0-2

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Torpedo Kutaisi (Gürcistan): 1-0

Cherno More (Bulgaristan) - İstanbul Başakşehir: 0-1

Vaduz (Lihtenştayn) - Dungannon (Kuzey İrlanda): 0-1

Kosice (Slovakya) - Neman (Belarus): 2-3

AEK (Yunanistan) - Hapoel Beer Sheva (İsrail): 1-0

Varazdin (Hırvatistan) - Santa Clara (Portekiz): 2-1

Paksi (Macaristan) - Maribor (Slovenya): 1-0

Radnicki (Sırbistan) - Klaksvik (Faroe Adaları): 0-0

Torpedo-Belaz (Belarus) - Maccabi Haifa (İsrail): 1-1

Austria Wien (Avusturya) - Spaeri (Gürcistan): 2-0

Vllaznia (Arnavutluk) - Vikingur (İzlanda): 2-1

Vardar (Kuzey Makedonya) - Lausanne (İsviçre): 2-1

Sutjeska (Karadağ) - Beitar (İsrail): 1-2

Dinamo Minsk (Belarus) - Egnatia (Arnavutluk): 0-2

Dundee United (İskoçya) - UNA Strassen (Lüksemburg): 1-0

Boltfelag (Faroe Adaları) - Brondby (Danimarka): 1-1

St. Patrick's (İrlanda) - Kalju (Estonya): 1-0

Larne (Kuzey İrlanda) - Priştine (Kosova): 0-0

Rakow (Polonya) - Zilina (Slovakya): 3-0

Sarajevo (Bosna Hersek) - Universitatea Craiova (Romanya): 2-1

Decic (Karadağ) - Rapid Wien (Avusturya): 0-2

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.