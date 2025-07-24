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Oğuzhan Özyakup: "Tepkiler doğru değil"

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Shakhtar Donetsk maçının ardından, "Sezonun ilk maçında futbolcuları yuhalamak doğru değil. Ne yaşanırsa yaşansın, bu tepkilerin kimseye faydası yok!" paylaşımı yaptı.

calendar 24 Temmuz 2025 23:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Oğuzhan Özyakup: 'Tepkiler doğru değil'
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Sezonu sahasında oynadığı Shakhtar Donetsk maçıyla açan Beşiktaş, sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaşlı taraftarlar, bu maçta futbolculara tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Oğuzhan Özyakup, paylaşımında, "Sezonun ilk maçında futbolcuları yuhalamak doğru değil. Ne yaşanırsa yaşansın, bu tepkilerin kimseye faydası yok!" ifadelerini kullandı.

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