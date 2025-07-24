Göztepe, Romulo'dan rekor bonservis bekliyor!

İKİ KULÜP DEVREDE

REKOR SATIŞ

SEZON PERFORMANSI

Süper Lig takımlarından Göztepe'de geçen sezon damga vuran Romulo'nun İzmir temsilcisinden ayrılması bekleniyor.Bundesliga takımlarından Leipzig'in 16,5milyon euroluk teklifinin reddedilmesinin ardından, Portekiz ekibi Sporting devreye girdi.İlk etapta Sporting, 23 yaşındaki Brezilyalı için 15 milyon euroluk bütçe ayırdı. Ancak Göztepe'nin 20 milyon euro cevabı sonrası Sporting ikinci bir teklife hazırlanırken, Leipzig rakamı yükseltti.Alman ekibinin, bonuslarla birlikte 20 milyon euroya yakın bir rakamı gözden çıkardığı ve kısa süre içerisinde Göztepe ile yeniden masaya oturulacağı ortaya çıktı. Göztepe, bu satışın gerçekleşmesi halinde kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde edecek.Geçen sezon Göztepe formasıyla 33 karşılaşmada görev alan Romulo, bu maçlarda 17 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.