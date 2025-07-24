Göztepe, Romulo'dan rekor bonservis bekliyor!

Süper Lig takımlarından Göztepe'de geçen sezon damga vuran Romulo'nun İzmir temsilcisinden ayrılması bekleniyor.
İKİ KULÜP DEVREDE
Bundesliga takımlarından Leipzig'in 16,5milyon euroluk teklifinin reddedilmesinin ardından, Portekiz ekibi Sporting devreye girdi.
İlk etapta Sporting, 23 yaşındaki Brezilyalı için 15 milyon euroluk bütçe ayırdı. Ancak Göztepe'nin 20 milyon euro cevabı sonrası Sporting ikinci bir teklife hazırlanırken, Leipzig rakamı yükseltti.
REKOR SATIŞ
Alman ekibinin, bonuslarla birlikte 20 milyon euroya yakın bir rakamı gözden çıkardığı ve kısa süre içerisinde Göztepe ile yeniden masaya oturulacağı ortaya çıktı. Göztepe, bu satışın gerçekleşmesi halinde kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde edecek.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon Göztepe formasıyla 33 karşılaşmada görev alan Romulo, bu maçlarda 17 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
İKİ KULÜP DEVREDE
Bundesliga takımlarından Leipzig'in 16,5milyon euroluk teklifinin reddedilmesinin ardından, Portekiz ekibi Sporting devreye girdi.
İlk etapta Sporting, 23 yaşındaki Brezilyalı için 15 milyon euroluk bütçe ayırdı. Ancak Göztepe'nin 20 milyon euro cevabı sonrası Sporting ikinci bir teklife hazırlanırken, Leipzig rakamı yükseltti.
REKOR SATIŞ
Alman ekibinin, bonuslarla birlikte 20 milyon euroya yakın bir rakamı gözden çıkardığı ve kısa süre içerisinde Göztepe ile yeniden masaya oturulacağı ortaya çıktı. Göztepe, bu satışın gerçekleşmesi halinde kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde edecek.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon Göztepe formasıyla 33 karşılaşmada görev alan Romulo, bu maçlarda 17 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.