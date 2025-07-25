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Milli atlet Özlem Becerek'ten Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda altın madalya

Milli atlet Özlem Becerek, Almanya'da devam eden FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade) disk atmada altın madalya elde etti.

calendar 25 Temmuz 2025 01:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli atlet Özlem Becerek'ten Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda altın madalya
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Milli atlet Özlem Becerek, Almanya'da devam eden FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade) disk atmada altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre Rhine-Ruhr şehrindeki oyunlarda ay-yıldızlı sporculardan Özlem Becerek, atletizm disk atmada 61.15 metrelik derecesiyle birinci olarak kürsünün zirvesinde yer aldı.

Türkiye oyunlarda, toplamda 4. altın madalyasını kazandı.

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