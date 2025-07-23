Gayrimenkul sertifikası nedir, ne işe yarar, nasıl alınır?

Konut alımında peşinat, banka kredisi ya da yüksek faiz yükümlülüğü olmadan mülkiyet hakkı kazandırabilecek yeni bir sistem devreye giriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Emlak Konut GYO ile TOKİ iş birliğinde geliştirilen gayrimenkul sertifikası sistemi, dar gelirli vatandaşların da konut piyasasında pay sahibi olmasını hedefliyor.



Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) sunulan başvuru dosyasına göre gayrimenkul sertifikası belirli bir projeye fon sağlamak amacıyla ihraç edilen ve yatırımcıya projeden pay alma hakkı tanıyan bir finansal belge.

Sistemde vatandaşlar, sertifika satın alarak, TOKİ tarafından geliştirilecek projelere yatırım yapmış olacak. Projenin tamamlanmasının ardından da dileyenler ellerindeki sertifikalar oranında evin bir kısmına sahip olabilecek ya da bu sertifikaları nakde çevirebilecek.



İlk etapta İstanbul Başakşehir'de TOKİ mülkiyetindeki araziler üzerinde hayata geçirilecek olan proje Emlak Konut GYO güvencesiyle yürütülecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre modelin başarılı olması halinde Türkiye genelinde birçok şehirde yaygınlaştırılması planlanıyor.