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Beşiktaş penaltı kazandı, Tammy Abraham siftah yaptı!

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşısında 2-0 gerideyken 38. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen yeni transfer Tammy Abraham, hem skoru 2-1'e getirdi hem de Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

calendar 24 Temmuz 2025 21:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş penaltı kazandı, Tammy Abraham siftah yaptı!
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UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında skor tabelası konuk ekibin lehine 2-0'ı gösterirken, Beşiktaş 38. dakikada kazandığı penaltıyla farkı bire indirdi.

BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI

Penaltı öncesi pozisyon, sağ kanattan Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşuyla başladı. Kale sahası önünde yükselen Felix Uduokhai'nin kafa vuruşunda top, Shakhtar Donetsk'li Yukhym Konoplya'nın eliyle temas etti. Ardından maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.


TAMMY ABRAHAM SİFTAH YAPTI

Topun başına siyah-beyazlıların yeni transferi Tammy Abraham geçti. İngiliz golcü, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek skoru 2-1'e getirdi. Bu gol, Abraham'ın Beşiktaş formasıyla kaydettiği ilk resmi gol oldu. 

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