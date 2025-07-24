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Dünya Superbike Şampiyonası öncesinde Toprak Razgatlıoğlu, basın toplantısına katıldı

Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonaları'nın Macaristan ayağında milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, Balaton Park Pisti'nde Türkiye'yi temsil edecek.

calendar 24 Temmuz 2025 20:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Superbike Şampiyonası öncesinde Toprak Razgatlıoğlu, basın toplantısına katıldı
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Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonaları'nda sezonun sekizinci ayak yarışları, 25-27 Temmuz tarihlerinde Macaristan'da yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Balaton Park Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışlarda milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde mücadele edecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 345 puanla genel klasman lideri konumunda bulunan Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla 25 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlarda pistte yarışmadan önce düzenlenen basın toplantısına katıldı.
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