Napoli'de yeni hedef Sterling

İtalyan ekibi Napoli, Noa Lang transferinin ardından kanat için yeni bir takviye gerçekleştirebilir.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Napoli, Chelsea forması giyen Raheem Sterling ile ilgileniyor.



Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte'nin, Sterling'i beğendiği yazıldı.



İtalyan ekibinin listesindeki diğer futbolcuların ise Manchester City'den Jack Grealish ve Liverpool'dan Federico Chisea olduğu aktarıldı.



Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki Sterling'in Chelsea ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



Geçen sezonu Arsenal'de kiralık olarak geçiren Sterling, 28 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.



