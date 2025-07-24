Emerson Royal, Flamengo'ya gidiyor!

Milan forması giyen Emerson Royal, Flamengo'ya transfer olmaya hazırlanıyor.



9 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Emerson Royal ile anlaşma sağlayan Flamengo, Milan ile de masaya oturdu. Flamengo, Milan ile yaptığı görüşmelerde İtalyan ekibi ile transfer için anlaşma sağladı.



Flamengo, Brezilyalı sağ bekin transferi için Milan'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELDİ



26 yaşındaki futbolcunun adı Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelmişti.



Emerson Royal, geçen sezon Milan'da 26 maçta süre buldu. Brezilyalı futbolcu, bu maçlarda takımına skor katkısı sağlayamadı.



