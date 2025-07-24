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Emerson Royal, Flamengo'ya gidiyor!

Flamengo, Milan forması giyen ve Beşiktaş'ın da gündeminde gelen Emerson Royal transferi için İtalyan ekibi ile anlaşma sağladı. Flamengo, Emerson Royal transferi için Milan'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

calendar 24 Temmuz 2025 17:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Emerson Royal, Flamengo'ya gidiyor!
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Milan forması giyen Emerson Royal, Flamengo'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

9 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Emerson Royal ile anlaşma sağlayan Flamengo, Milan ile de masaya oturdu. Flamengo, Milan ile yaptığı görüşmelerde İtalyan ekibi ile transfer için anlaşma sağladı.

Flamengo, Brezilyalı sağ bekin transferi için Milan'a 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNE GELDİ

26 yaşındaki futbolcunun adı Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelmişti.

Emerson Royal, geçen sezon Milan'da 26 maçta süre buldu. Brezilyalı futbolcu, bu maçlarda takımına skor katkısı sağlayamadı.

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