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Gabi Guimaraes: "Japonya'ya karşı bu oyun yeterli değil"

Brezilya Kadın Milli Voleybol Takımı kaptanı Gabi Guimaraes, çeyrek final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 25 Temmuz 2025 01:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gabi Guimaraes: 'Japonya'ya karşı bu oyun yeterli değil'
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Brezilya Kadın Milli Voleybol Takımı kaptanı Gabi Guimaraes, Milletler Ligi'nde yarı finale çıktıkları için mutlu olduğunu ancak gösterdikleri performansın Japonya karşısında yeterli olmayacağını söyledi.

Gabi, Brezilya'nın Polonya'nın Lodz şehrindeki final etabındaki çeyrek final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldiği karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Zor maç olduğunu anlatan Gabi, "Kazandığımız için mutluyuz ancak bence oynadığımız oyun yeterli değildi. Almanya iyi oynadı, özellikle servislerde etkililerdi. Finale çıkmak istiyorsak, Japonya'yı yenmek istiyorsak daha farklı oynamalıyız. Geçen seneden ders almalıyız, ilk önce Japonya'yı yenip sonrasında yarı finalde kaybetmiştik. Geçen hafta Japonya'yı mağlup ettik ancak şimdi yarı finalde yine karşı karşıya geleceğiz. Türkiye'ye karşı oynadıkları maçı izledik. Harika voleybol oynuyorlar. Sistemleri, defansları... Teknik olarak çok iyi bir takımlar. En iyi ne yapabileceğimizi göstermeliyiz çünkü zor maç olacak." şeklinde görüş belirtti.


Japonya başantrenörü Ferhat Akbaş'ın kendisini iyi tanıdığını söyleyen deneyimli smaçör, "Ferhat Akbaş çok deneyimli bir koç. Takımı nasıl desteklediğini görüyoruz. Takımın sabırlı olması, iyi defans yapması gerektiğini söyleyecektir. Japonya'ya karşı uzun bir maç oynayacağız. Sabırlı ve konsantre olmalıyız. Bugün iniş ve çıkışlarımız olsa da iyiydik ancak Japonya'ya karşı bu şekilde oynamak yeterli olmayacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

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