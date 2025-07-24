



Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ukrayna ekibi 4-2 kazandı.



Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alisson Santana, 28. dakikada Eguinaldo ve 67 ile 90+5. dakikalarda dakikada Kevin kaydetti. Beşiktaş'ın gollerini ise 40. dakikada penaltıdan Tammy Abraham ve 87. dakikada Joao Mario attı.



RÖVANŞ 31 TEMMUZ'DA



Mücadelenin rövanşı, 31 Temmuz'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş , Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'i konuk etti.Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ukrayna ekibi 4-2 kazandı.Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada28. dakikadave67 ile 90+5. dakikalarda dakikadakaydetti. Beşiktaş'ın gollerini ise 40. dakikada penaltıdanve 87. dakikadaattı.Mücadelenin rövanşı, 31 Temmuz'da oynanacak.

Alisson Santana

Alisson Santana,

Shakhtar Donetsk, Beşiktaş karşısında ikinci golü buldu. pic.twitter.com/HnCFaSss2m



— Sporx (@sporx) July 24, 2025

⚽️Beşiktaş, Tammy Abraham ile Shakhtar Donetsk karşısında farkı bire indirdi. pic.twitter.com/hLOAr1o6DD



— Sporx (@sporx) July 24, 2025

Shakhtar Donetsk, Beşiktaş karşısında üçüncü golü buldu. pic.twitter.com/N7iBZa9b5V



— Sporx (@sporx) July 24, 2025

⚽Beşiktaş, Joao Mario ile farkı yeniden bire indirdi. pic.twitter.com/mJu5KjwPKZ



— Sporx (@sporx) July 24, 2025

Shakhtar Donetsk'in, Beşiktaş karşısında Kevin ile bulduğu dördüncü gol. pic.twitter.com/JMe9cJPuQR



— Sporx (@sporx) July 24, 2025

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



BİRAZDAN...





Mücadelenin 7. dakikasında sağ kanattan gelişen Shakhtar Donetsk atağında, Eguinaldo'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan, soluna çekerek şut açısı aradı. Ceza sahası çizgisinin üzerinden sol ayağıyla yaptığı vuruşta Felix Uduokhai'ye de çarpan top, kaleci Mert Günok'u yanılttı ve ağlara gitti.Beşiktaş'ta Gabriel Paulista, 16. dakikada rakip ceza sahasında yerde kaldı ve Beşiktaşlı oyuncular, hakeme penaltı itirazında bulundu.Hakem Georgi Kabakov, oyunun devam etmesini istedi.Karşılaşmanın 28. dakikasında ise sol kanattan Kevin'in gönderdiği pasla sağ kanatta topla buluşantopu kontrol ederek önüne aldı ve ceza sahasına girip son çizgiye inmeden içeriye ortaladı. Arka direkte topa iyi yükselen Eguinaldo kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.Maçta dakikalar 38'i gösterirken sağ kanattan Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda kale sahasının önünde Felix Uduokhai'nin kafa vuruşunda Yukhym Konoplya topu elle kesti. Hakem beyaz noktayı işaret etti.Penaltı vuruşunda topun başına geçen Tammy Abraham, 40. dakikada topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Bu gol, Abraham'ın Beşiktaş formasıyla kaydettiği ilk resmi gol oldu.Karşılaşmada dakikalar 67'yi gösterdiğinde ise sağ kanattan gelişen atakta Santana ceza sahasına girmeden topla buluştu… David Jurasek ile girdiği ikili mücadeleyi kazandıktan sonra dar açıdan şutunda savunmamızdan arka direğe seken top Kevin'in önünde kaldı. Kevin sol ayağıyla vuruşunda topu ağlarla buluşturdu.Mücadelenin 87. dakikasında sol kanattan gelişen atakta Joao Mario, David Jurasek'ten aldığı pası ceza sahasına doğru koşan Rafa Silva'ya aktardı ve verkaça girdi. Ceza sahası içinde savunmadan seken topu önünde bulduktan sonra tekrar Rafa Silva'ya aktardı. Rafa Silva'nın şutunda kaleci Rizynk sağına yatarak gole izin vermedi ancak seken topu iyi takip eden Joao Mario topu ağlarla buluşturdu.Karşılaşmada dakikalar 90+5'i gösterdiğinde ise sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Bonderanko'nun yaptığı ortada penaltı noktasının hemen gerisinde topla buluşan Kevin'in şutunda top yeniden ağlarla buluştu.Beşiktaş'ta yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, Shakhtar Donetsk karşısında ilk kez forma giydi.Siyah-beyazlı takımın Avusturya'daki sezon öncesi kampında da yer alan üç transfer, ilk resmi karşılaşmalarına Ukrayna ekibi önünde çıktı.Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sol bekte David Jurasek'i, orta sahada Orkun Kökçü'yü, santrfor bölgesinde ise Tammy Abraham'ı görevlendirdi.Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar Donetsk maçında orta saha orijinli Gedson Fernandes'e sol açıkta forma verdi.Siyah-beyazlı takımın Avusturya kampında yapılan antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sol açıkta denenen Portekizli futbolcu, sezonun ilk karşılaşmasında hücumun solunda şans buldu.Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e hücumda Rafa Silva, Milot Rashica ve Tammy Abraham eşlik etti.Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, 423 gün sonra bir resmi maçta siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı.Geçen sezonu kiralık olarak Portekiz ekibi Rio Ave'de geçiren ve yeniden siyah-beyazlı ekibe dönen 20 yaşındaki orta saha, bu sezon kampta gösterdiği performansla Ole Gunnar Solskjaer'den formayı aldı.Genç futbolcu, Beşiktaş formasını son olarak 2023-2024 sezonunun 38. haftasında giymişti. Demir Ege, 26 Mayıs 2024 tarihinde Kasımpaşa karşısında görev yapmıştı.Karşılaşmadan kısa süre önce sahaya çıkan Beşiktaşlı futbolcular, teknik direktör Arda Turan ile sohbet etti.Siyah-beyazlı oyunculardan Gedson Fernandes ve Orkun Kökçü, Ukrayna temsilcisini çalıştıran Arda Turan'a sarılarak kısa süre konuştu.Siyah-beyazlı takım, yaklaşık iki ay sonra taraftarının önüne çıktı.Beşiktaş, son olarak Süper Lig'de geçen sezonun 37. haftasında Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşmıştı.Karadeniz ekibiyle 25 Mayıs 2025'te Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelen "Kara kartal", 59 gün sonra taraftarıyla buluştu.Beşiktaş taraftarı, Shakhtar Donetsk ile oynanan sezonun ilk maçında takımlarını yalnız bırakmadı.Tüpraş Stadı'ndaki müsabakada siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.Taraftarlar, karşılaşmadan önce oyunculara ve teknik ekibe tezahüratlarla destek verdi.UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanan karşılaşmanın devre arasına Ukrayna temsilcisi 2-1 önde girdi.24. dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Soldan kullanılan kornerde kaleci Mert Günok topu ceza sahası dışına yumrukladı. Ceza sahası sağ çaprazında Ocheretko'nun kale önüne çevirdiği meşin yuvarlak altıpas içindeki Marlon'un kafasına çarptı ve kaleye yönelmeyen topu savunma araya girerek uzaklaştırdı.39. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Orkun Kökçü'nün sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Uduokhai'nin kafayla kaleye gönderdiği top, savunmada Konoplia'nın eline çarparken hakem Georgi Kabakov beyaz noktayı gösterdi.43. dakikada Abraham'ın orta sahada kafayla aşırdığı topu sağ kanattan alarak ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in çaprazdan şutunda meşin yuvarlağı kaleci Riznyk ayaklarıyla çıkardı.Karşılaşmanın ilk yarısını Shakhtar Donetsk, 2-1 önde tamamladı.