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Samsunspor, Hollanda'da hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni sezona Hollanda kampında hazırlanan Samsunspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çalışmalarını sürdürürken, Almere City ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi taktik antrenman yaptı.

calendar 24 Temmuz 2025 18:37 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2025 19:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor, Hollanda'da hazırlıklarını sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda kampında sezon hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekibin Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesindeki antrenmanı 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, günü taktik çalışmayla tamamladı.

Tedavisi sona eren Lubomit Satka antrenmana katılırken hafif sakatlığı bulunan Arbnor Muja, takımdan ayrı koşu yaptı.

Karadeniz ekibi, yarın saat 13.30'da Hollanda Eerste Divisie Lig takımı Almere City ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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