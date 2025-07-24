Samsunspor, Hollanda'da hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hollanda kampında sezon hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekibin Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesindeki antrenmanı 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, günü taktik çalışmayla tamamladı.
Tedavisi sona eren Lubomit Satka antrenmana katılırken hafif sakatlığı bulunan Arbnor Muja, takımdan ayrı koşu yaptı.
Karadeniz ekibi, yarın saat 13.30'da Hollanda Eerste Divisie Lig takımı Almere City ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Kırmızı-beyazlı ekibin Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesindeki antrenmanı 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, günü taktik çalışmayla tamamladı.
Tedavisi sona eren Lubomit Satka antrenmana katılırken hafif sakatlığı bulunan Arbnor Muja, takımdan ayrı koşu yaptı.
Karadeniz ekibi, yarın saat 13.30'da Hollanda Eerste Divisie Lig takımı Almere City ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.