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CANLI | Beşiktaş - Shakhtar Donetsk

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

calendar 24 Temmuz 2025 20:41
CANLI | Beşiktaş - Shakhtar Donetsk
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor...

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 21.00'de başladı. Müsabakayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetiyor. Karşılaşma HT Spor'dan canlı yayınlanıyor. 

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BEŞİKTAŞ: 0 

SHAKTHTAR DONETSK: 0 

(İLK YARI OYNANIYOR)

11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun Kökçü, Gedson Fernandes,  Rashica, Rafa Silva,  Abraham.

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Bondar, Marlon, Eguinaldo, Sudakov, Kevin, Pedro Henrique, Matviyenko, Konoplia, Ocheretko, Alisson Santana



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