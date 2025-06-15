Yıldızların adresi Galatasaray

Transfer dönemine Leroy Sane gibi dünyaca ünlü bir yıldızla anlaşarak adım atan Galatasaray'da bir gelenek devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın önemli futbolcularını 20'li yaşlarında kadroya kazandırmayı sürdürerek önemli bir başarı gösterdi.
2000'de Porto'nun gol kralı Jardel'i 27 yaşında getiren Cimbom, 2007'de Cassio Lincoln'ü 28 yaşında, 2008'de de Milan Baros'u 29 yaşında transfer etti. 2009'da ise Elano Blumer 28 yaşında iken Aslan oldu.
ICARDI, OSIMHEN, SANE
2011'de 25 yaşındaki Fernando Muslera'yı Lazio'dan getiren Cimbom; aynı sezon Juventus'tan Melo'yu ve Arsenal'den Eboue'yi 28 yaşındalarken kadrosuna kattı.
2013'te 28 yaşındayken Wesley Sneijder hamlesiyle ses getiren Aslan, son yıllarda bu transfer başarısını artırdı.
İcardi 2022'de 29 yaşındayken gelirken, Victor Osimhen de henüz 25 yaşındayken Galatasaray forması giydi. Son olarak Leroy Sane, 29 yaşında iken sarı- kırmızılı takıma imza attı.
TECRÜBE DE GELDİ
Sarı-kırmızılılar; transfer dönemlerinde tecrübe sahibi yıldızları da getirdi.
80'li ve 90'lı yıllarda Prekazi, Hagi, Taffarel, Popescu gibi ünlü isimler kadroda yer alırken 2000'lerde de önemli isimler forma giydi.
Frank de Boer, Mondragon, Harry Kewell, Nonda, Ujfalusi, Rigobert Song, Elmander, Didier Drogba, Gomis, Mertens ve Morata gibi 30 yaşın üstünde ünlü isimler oynadı.
Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın önemli futbolcularını 20'li yaşlarında kadroya kazandırmayı sürdürerek önemli bir başarı gösterdi.
2000'de Porto'nun gol kralı Jardel'i 27 yaşında getiren Cimbom, 2007'de Cassio Lincoln'ü 28 yaşında, 2008'de de Milan Baros'u 29 yaşında transfer etti. 2009'da ise Elano Blumer 28 yaşında iken Aslan oldu.
ICARDI, OSIMHEN, SANE
2011'de 25 yaşındaki Fernando Muslera'yı Lazio'dan getiren Cimbom; aynı sezon Juventus'tan Melo'yu ve Arsenal'den Eboue'yi 28 yaşındalarken kadrosuna kattı.
2013'te 28 yaşındayken Wesley Sneijder hamlesiyle ses getiren Aslan, son yıllarda bu transfer başarısını artırdı.
İcardi 2022'de 29 yaşındayken gelirken, Victor Osimhen de henüz 25 yaşındayken Galatasaray forması giydi. Son olarak Leroy Sane, 29 yaşında iken sarı- kırmızılı takıma imza attı.
TECRÜBE DE GELDİ
Sarı-kırmızılılar; transfer dönemlerinde tecrübe sahibi yıldızları da getirdi.
80'li ve 90'lı yıllarda Prekazi, Hagi, Taffarel, Popescu gibi ünlü isimler kadroda yer alırken 2000'lerde de önemli isimler forma giydi.
Frank de Boer, Mondragon, Harry Kewell, Nonda, Ujfalusi, Rigobert Song, Elmander, Didier Drogba, Gomis, Mertens ve Morata gibi 30 yaşın üstünde ünlü isimler oynadı.
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