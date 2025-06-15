Yıldızların adresi Galatasaray

Leroy Sane transferiyle Avrupa'da ses getiren Galatasaray, yıldız geleneğini sürdürdü.

calendar 15 Haziran 2025 13:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: Galatasaray.org
Yıldızların adresi Galatasaray
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer dönemine Leroy Sane gibi dünyaca ünlü bir yıldızla anlaşarak adım atan Galatasaray'da bir gelenek devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın önemli futbolcularını 20'li yaşlarında kadroya kazandırmayı sürdürerek önemli bir başarı gösterdi.

2000'de Porto'nun gol kralı Jardel'i 27 yaşında getiren Cimbom, 2007'de Cassio Lincoln'ü 28 yaşında, 2008'de de Milan Baros'u 29 yaşında transfer etti. 2009'da ise Elano Blumer 28 yaşında iken Aslan oldu.


ICARDI, OSIMHEN, SANE

2011'de 25 yaşındaki Fernando Muslera'yı Lazio'dan getiren Cimbom; aynı sezon Juventus'tan Melo'yu ve Arsenal'den Eboue'yi 28 yaşındalarken kadrosuna kattı.

2013'te 28 yaşındayken Wesley Sneijder hamlesiyle ses getiren Aslan, son yıllarda bu transfer başarısını artırdı.

İcardi 2022'de 29 yaşındayken gelirken, Victor Osimhen de henüz 25 yaşındayken Galatasaray forması giydi. Son olarak Leroy Sane, 29 yaşında iken sarı- kırmızılı takıma imza attı.

TECRÜBE DE GELDİ

Sarı-kırmızılılar; transfer dönemlerinde tecrübe sahibi yıldızları da getirdi.

80'li ve 90'lı yıllarda Prekazi, Hagi, Taffarel, Popescu gibi ünlü isimler kadroda yer alırken 2000'lerde de önemli isimler forma giydi.

Frank de Boer, Mondragon, Harry Kewell, Nonda, Ujfalusi, Rigobert Song, Elmander, Didier Drogba, Gomis, Mertens ve Morata gibi 30 yaşın üstünde ünlü isimler oynadı. 

 

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.