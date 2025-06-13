MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerı (sınav giriş belgesi) sorgulama ekranı 2025: Sözlü sınav yerleri açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmen alımı sınav giriş belgesinin açıklanacağı tarih belli oldu. Sözlü sınav giriş belgesi olmayan adaylar, sınavlara kabul edilmeyecek. Adayların sözlü sınava girdiği sınav salonunda, sınav boyunca kamera kaydı alınacaktır. Adayların sınav merkezlerinde alınan tedbirlere ve yayımlanan kurallara uymaları zorunludur. Sözleşmeli öğretmen alımında 60 ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak. Sınav sonuçları ilan edildikten sonra adaylar sonuçlara itiraz edebilecek. Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav giriş belgelerinde adayların başvuru numarası, sınav yeri, saati gibi bilgiler yer alacak. Peki Öğretmen alımı sözlü sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte, erişime açılacağı tarih…

MEB tarafından yayınlanan duyuruda sözlü sınav giriş belgelerinin 13 Haziran Cuma günü erişime açılacağı duyuruldu. Sözlü sınav giriş belgesi e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Sözlü sınav giriş belgesinde adayın başvuru numarası, sözlü sınav yeri, sözlü sınav tarihi, saati, adayın fotoğrafı ve alan bilgileri yer alacak.

Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaport) ile girebilecek. Bunun dışındaki kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacak.

Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek. Sözlü sınavlar 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren başlayacak. Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, "Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu"yla puanlanacak.

Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacağından adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması gerekiyor.

Sonuçlar, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerine puan alanlar başarılı sayılacak.