Milot Rashica için İtalya'dan talip var!

Beşiktaş forması giyen Milot Rashica için İtalyan ekibi Genoa resmen talip oldu.

calendar 15 Haziran 2025 11:11
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Milot Rashica için İtalya'dan talip var!
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Beşiktaş'ta kadro planlaması tüm hızıyla devam ederken takımdan ayrılacak isimler de önem taşıyor. İtalyan takımının, siyah-beyazlı ekibin yıldızına ilgisi bulunuyor.

RASHICA'YA TALİP ÇIKTI

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica için resmen talip oldu. Kosovalı oyuncu için iyi bir teklif gelirse ayrılık yaşanacak.

BEŞİKTAŞ FİYATI BELİRLEDİ!

Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcu için 8-9 milyon Euro talep ediyor. İtalyanlar bu rakamı kabul ederse transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Rashica ara ara sakatlıklar yaşasa da geçen sezon 41 maçta 5 gol 12 asistlik performans sergiledi. 

 
 

 
 


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