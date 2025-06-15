Milot Rashica için İtalya'dan talip var!

Beşiktaş'ta kadro planlaması tüm hızıyla devam ederken takımdan ayrılacak isimler de önem taşıyor. İtalyan takımının, siyah-beyazlı ekibin yıldızına ilgisi bulunuyor.
RASHICA'YA TALİP ÇIKTI
İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica için resmen talip oldu. Kosovalı oyuncu için iyi bir teklif gelirse ayrılık yaşanacak.
BEŞİKTAŞ FİYATI BELİRLEDİ!
Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcu için 8-9 milyon Euro talep ediyor. İtalyanlar bu rakamı kabul ederse transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Rashica ara ara sakatlıklar yaşasa da geçen sezon 41 maçta 5 gol 12 asistlik performans sergiledi.
RASHICA'YA TALİP ÇIKTI
İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica için resmen talip oldu. Kosovalı oyuncu için iyi bir teklif gelirse ayrılık yaşanacak.
BEŞİKTAŞ FİYATI BELİRLEDİ!
Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcu için 8-9 milyon Euro talep ediyor. İtalyanlar bu rakamı kabul ederse transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Rashica ara ara sakatlıklar yaşasa da geçen sezon 41 maçta 5 gol 12 asistlik performans sergiledi.
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