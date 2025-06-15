Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ederken aynı zaman da Gedson Fernandes için bir bilinmezlik yaşıyor.
Siyah-beyazlılar takımdan ayrılması beklenen Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamı satın alınmadan Portekizli yıldızın takımdan ayrılması beklenmiyor.
BONSERVİS ALINMADAN AYRILIK YOK!
Beşiktaş, % 50'lik bonservisi Benfica'da olan Fernandes kulübe bir teklifte bulundu ancak Portekiz ekibinin 10 milyon Euro'luk isteğini siyah beyazlı ekip kabul etmedi. Gedson'un ayrılığı, bonservis tamamlanmadan mümkün görünmüyor.
Siyah-beyazlılar takımdan ayrılması beklenen Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamı satın alınmadan Portekizli yıldızın takımdan ayrılması beklenmiyor.
BONSERVİS ALINMADAN AYRILIK YOK!
Beşiktaş, % 50'lik bonservisi Benfica'da olan Fernandes kulübe bir teklifte bulundu ancak Portekiz ekibinin 10 milyon Euro'luk isteğini siyah beyazlı ekip kabul etmedi. Gedson'un ayrılığı, bonservis tamamlanmadan mümkün görünmüyor.
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