Beşiktaş'ta Gedson Fernandes kararı!

Beşiktaş, Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes'in bonservisini almadan kadrodan ayrılmasına izin vermek istemiyor.

calendar 15 Haziran 2025 10:11 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2025 10:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes kararı!
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Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ederken aynı zaman da Gedson Fernandes için bir bilinmezlik yaşıyor.

Siyah-beyazlılar takımdan ayrılması beklenen Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamı satın alınmadan Portekizli yıldızın takımdan ayrılması beklenmiyor.

BONSERVİS ALINMADAN AYRILIK YOK!

Beşiktaş, % 50'lik bonservisi Benfica'da olan Fernandes kulübe bir teklifte bulundu ancak Portekiz ekibinin 10 milyon Euro'luk isteğini siyah beyazlı ekip kabul etmedi. Gedson'un ayrılığı, bonservis tamamlanmadan mümkün görünmüyor. 

 
 


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